Stiri pe aceeasi tema

- Un accident produs joi seara, pe DJ144, in Prahova, a mai curmat o viața. Șoferul, un tanar de 26 de ani din Ariceștii Rahtivani, conducea cu viteza foarte mare pe drumul care leaga localitațile Nedelea de Florești.Polițiștii spun ca la un moment dat acesta a pierdut controlul volanului,…

- Doi militari romani au fost raniti in Afganistan, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, informeaza MApN. Deocamdata nu a fost comunicat motivul rasturnarii vehiculului.Cei doi militari romani, un caporal si un fruntas, s-au rasturnat cu masina in timpul unei misiuni de patrilare,…

- In noapte de Inviere, Gabriela, o adolescenta de 16 ani si Gabriel, un tanar de 31 de ani, au murit. Masina in care se aflau cei doi a intrat intr-un gard, iar mai apoi, s-a rasturnat in curtea unui satean.

- Un sofer a intrat cu masina in trecatori intr-o localitate din nordul Californiei, provocand ranirea a opt persoane, in ceea ce pare a fi ''un act intentionat'', au anuntat autoritatile, relateaza CNN. O investigatie preliminara a aratat ca trecatorii se aflau pe trotuar cand masina de culoare…

- Un autoturism Audi in care se aflau trei romani si care se intorcea din Germania s-a facut praf pe Autostrada M5 in Ungaria. Potrivit www.delmagyar.hu, soferul ar fi adormit la volan si a zburat efectiv de pe autostrada la limita cu Kecskemet, in apropiere de Szeged. Masina a lovit un parapet de pe…

- Și pe tine te-a pacalit? El este batranul cu viața dubla care și-a construit casa in Buftea din cerșetorie! Ziua cerșește cu mainile bandajate in intersecțiile de la Arcul de Triumf, iar seara se imbraca la costum și se plimba cu scuterul de mii de euro

- O romanca in varsta de 30 de ani stabilita la Pisa a ajuns la spital in stare grava din pricina unui accident mai puțin obișnuit: a fost lovita și tarata cațiva metri. Italianul in varsta de 30 de ani, logodnicul femeii, a spus anchetatorilor ca a fost un accident. Se pare ca romanca și-a prins haina…

- Pensionarii trebuie sa trimita acest document, daca nu vor sa ramana fara pensie! Vezi ce este „certificatul de viața” și pana cand poate fi transmis Conform Legii Pensiilor, pensionarii vor fi nevoiți sa trimita autoritaților, de doua ori pe an, un „certificat de viața”. Documentul trebuie depus doar…