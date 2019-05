Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) renunța sa mai sprijine "ACUM" si va participa in calitate de concurent electoral la viitoarele scrutine, fie ca e vorba de alegeri locale sau parlamentare anticipate.

- Marius Maroșan candideaza ca independent pentru un post de consilier local la Dublin. Este primul și singurul roman inscris la alegerile locale din Irlanda. Alegerile locale din Irlanda vor avea loc la sfarșitul lunii mai, impreuna cu alegerile pentru PE. Romanul Marius Maroșan, care a obținut in anul…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a transmis, vineri, ca 117 cetateni romani au solicitat adeverinte pentru a putea participa la alegerile locale din Italia, Spania si Marea Britanie. 114 dintre acestia vor candida in Italia, iar majoritatea sunt femei. Potrivit AEP, 117 cetateni romani…

- Un numar de 117 cetateni romani - dintre care 114 rezidenti in Italia, doi in Spania si unul in Marea Britanie - au solicitat si au primit adeverintele necesare pentru a-si putea inscrie candidatura la alegerile locale din aceste tari, anunta Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit…

- Procurorii turci au lansat 32 de anchete referitoare la presupuse nereguli inregistrate la Istanbul in desfasurarea alegerilor locale din 31 martie si au citat oficiali de la peste 100 de sectii de vot, in calitate de suspecti, a relatat joi agentia de presa turca Anadolu, scrie

- Lisel Heise, o femeie in varsta de 100 de ani, s-a hotarat sa candideze la alegerile locale din Germania, care au loc pe 26 mai. Batrana este o fosta profesoara de sport si spera, datorita varstei sale, sa obtina sprijinul necesar pentru a produce o schimbare in orasul in care traiește, in special pentru…

- Organizarea referendumului pe justitie in alte sectii decat cele pentru alegerile europarlamentare demonstreaza frica presedintelui PSD Liviu Dragnea si a presedintelui ALDE Calin Popescu-Tariceanu fata de romani, a declarat liderul PMP, Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook. "Organizarea…

- Pana acum, partidele politice nu si-au desemnat inca viitorii candidati pentru alegerile locale, dar asta nu inseamna ca nu se negociaza intens. La Ploiesti, lupta se va da, cel mai probabil, intre candidatii PSD si ALDE, fiindca PNL-ul a dezamagit crunt cu Adrian Dobre. Potrivit mai multor sondaje…