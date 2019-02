Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au fost implicați in accidentul feroviar de langa Barcelona, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE), precizand ca unul a suferit leziuni ușoare și nu a necesitat spitalizare, iar celalalt nu a fost vatamat."In urma demersurilor efectuate de catre reprezentanții Consulatului…

- Doi romani au fost implicati in accidentul feroviar de langa Barcelona, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), precizand ca unul a suferit leziuni usoare si nu a necesitat spitalizare, iar celalalt nu a fost vatamat.

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat joi, la solicitarea MEDIAFAX, ca autoritatile turce au transmis ca, pana in acest moment, nu sunt romani implicati in accidentul feroviar produs, joi, in Ankara si au fost solicitari de asistenta consulara cu privire la incident.

- O alunecare de teren a provocat un grav accident feroviar in Spania. Un tren de navetiști a deraiat in apropiere de Barcelona. O persoana a murit și 6 au fost ranite. Accidentul a avut loc la ora locala 6.00 cand in tren se aflau aproximativ 150 de...