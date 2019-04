Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi romani au facut scandal in noaptea de Inviere in fața unei biserici din Birmingham, Marea Britanie, pentru ca nu ar fi fost lasati sa intre. Potrivit imaginilor surprinse in timpul unei transmisii LIVE pe Facebook de unul dintre ...

- Cantareața britanica Adele, care a anunțat la finalul saptamanii trecute ca s-a desparțit de soțul sau Simon Konecki, a inceput sa se vada cu alți barbați, in special americani. Presa britanica scrie ca artista de 30 de ani le-a cerut prietenilor apropiați din Statele Unite sa ii aranjeze intalniri…

- Agentia Centrala de Informatii a SUA (CIA) a acuzat Huawei, cel mai mare fabricant de echipamente de telecomunicatii, ca este finantat de statul chinez, ceea ce ar putea implica riscuri de securitate pentru Marea Britanie daca aceasta tara opteaza pentru tehnologia digitala si conexiunile 5G, a informat…

- Cei mai multi soferi conduc cu o mana la ora 10 si una la ora 2, insa e o decizie proasta din partea lor. Cea mai buna pozitie a mainilor este una la ora 09 si una la ora 03. Unele masini (cele mai noi) au chiar...

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre negocierile pe care le-a avut Uniunea Europeana cu Marea Britanie, cu privire la Brexit. Președintele da asigurari cetațenilor romani ca drepturile lor vor fi bine...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, marti seara, ca sansele unui Brexit fara acord sunt tot mai crescute si trebuie evaluate optiunile ramase pe masa. ”Avem nevoie de un raspuns concret de la Londra, bazat pe sprijin politic intern, pentru a avansa o solutie realista”,…

- Varsta medie a deputaților din Parlament este de 48 de ani. Anuntul a fost facut intr-un comunicat emis de Serviciul de Presa al institutiei. Decanul de varsta al deputaților, la fel ca in legislatura anterioara, este Eduard Smirnov, care, in acest an, va implini 80 de ani.

- Ca urmare a unor articole aparute astazi in presa despre grupul Provident Financial UK care a primit o oferta de la competitorul sau, Provident Financial Romania doreste sa faca urmatoarele precizari: "Provident Financial Romania nu este acelasi lucru cu Provident Financial UK si nici nu face parte…