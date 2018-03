Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Judo, Cozmin Gusa, a comentat cele intamplate pentru ProSport."Am aflat despre acest caz extrem de grav in urma cu trei saptamani. O decizie urmeaza sa fie luata la urmatorul Consiliu Director. Dupa parerea mea, acest demers il face incompatibil pentru…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- In urma unor percheziții efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii DIICOT, trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar, fiind banuite de trafic si consum de droguri. Procurorii DIICOT, cu…

- • Judecatorii i-au suplimentat pedeasa de 10 ani Un tanar gorjean, liderul unei grupari infracționale care coordona o retea de prostitutie ce actiona la Londra, condamnat la zece ani de inchisoare pentru proxenetism și trafic de persoane a primit o alta condamnare pentru 11 infracțiuni de…

- Ieri, 21 februarie, politistii maramureseni au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii. Ambele persoane incarcerate au fost condamnate la executarea unor pedepse privative de libertate dupa ce au comis infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Este vorba despre…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat…

- Ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Olt, impreuna cu lucratori ai Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au facut doua perchezitii la locuintele unor barbati care ar fi implicati in aranjarea examenelor pentru obtinerea permiselor auto pentru…

- Politia Prahova face mai multe perchezitii pe raza judetului la locuintele mai multor persoane banuite de proxenetism. Sunt vizate zece persoane suspecte ca au obligat tinere sa se prostitueze.

- Trei persoane au fost trimise in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, respectiv de mare risc. Cei trei sunt acuzati ca au introdus in Romania cannabis si cocaina.

- Un grup condus de Dragoș Dragomir, pe care Poliția Romana il cauta pentru frauda din 2007, facea acte de identitate false pentru a face publicitate mincinoasa pe eBay și alte site-uri, scrie presa britanica.

- In acest dosar, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare si fostul deputat Marko Attila-Gabor. Decizia luata miercuri de Curtea de Apel Bucuresti nu este definitiva. In acest dosar, procurorii DNA au dispus, in 9 aprilie 2015, trimiterea in judecata a opt persoane care, la data faptelor, faceau parte…

- Ahmad Khan Rahimi, barbatul care a detonat bombe artizanale in New York si New Jersey in 2016, a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza news.ro.Barbatul a ranit 30 de persoane atunci cand a detonat o bomba in Manhattan. Cetateanul american nascut in Afghanistan, care a fost…

- Un copil din Irlanda a lipsit cel putin 243 de zile de la scoala, in decursul a trei ani, in ciclul primar. Acum, parintii baiatului risca sa fie amendati si sa ajunga la inchisoare, dupa ce au fost acuzați de Departamentul de Protectie a Copilului si Familiei in urma plangerilor primite in…

- Un avocat din Chisinau a fost retinut vineri, 9 februarie, pentru 72 de ore de CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Barbatul de 63 de ani este banuit ca ar fi pretins 1.000 de euro de la clientii sai pentru a influenta persoane publice din cadrul unei instante de judecata…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Potrivit deciziei instantei, Valcov a primit 4 ani pentru…

- Magistratii instantei supreme l-au condamnat, joi, pe fostul primar al Slatinei Darius Valcov, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, la 8 ani de inchisoare, in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile…

- Curtea de Apel Timisoara s-a pronuntat, joi, dupa apelurile formulate de maiorul SRI Arad Ciprian Sabin Mares si interlopului Eduard Palincas, ambii condamnati de Tribunalul Arad pentru trafic de droguri, sentinta care a fost atacata si de DIICOT, care a considerat pedepsele prea blande.Astfel,…

- Judecatorii Curtii de Apel Timisoara l-au condamnat, joi, la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare pe maiorul SRI Ciprian Sabin Mares din Arad, condamnat initial de Tribunalul Arad la doi ani si jumatate cu suspendare pentru trafic de droguri. Decizia este definitiva.

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Instructor auto condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. Tribunalul Alba a pronunțat prima decizie intr-un dosar in care un instructor auto din Baia de Arieș este judecat pentru trafic de influența. Barbatul a fost surprins in flagrant, in luna ianuarie 2017, in timp…

- Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate a Poliției Romane, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat, in aceasta dimineata, 47 de percheziții la membrii unei rețele infracționale, care ar fi caștigat, ilegal,…

- Patru polițiști spanioli sunt acuzați ca au falsificat probe pentru a rezolva mai multe cazuri. Ei au plantat dovezi impotriva unor romani, care aveau antecedente penale, relateaza El Mundo. Dovezile inregistrate in mai multe cazuri s-au dovedit a fi prea bune ca sa adevarate. Toate probele erau plantate…

- Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, 91 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate peste 2 kilograme de cocaina, peste 1,2 kilograme de substanta psihoactiva, 1.200 de comprimate de ecstasy, precum si alte bunuri…

- Directorul gimnaziului-internat nr. 3 din Capitala și complicele acestuia, ambii banuiți de trafic de copii, vor ajunge pe banca acuzaților. Procurorii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale au expediat in judecata dosarul in care acestia sunt invinuiti.

- Trei persoane au fost retinute de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie într-un dosar de trafic de influenta. Acestea sunt banuite ca ar fi extorcat, de la ruda unui inculpat, 20 000 de euro pentru a-l scapa de dosar penal. Potrivit denuntatorului, cele trei persoane, între…

- Trei persoane au fost retinute joi, 4 ianuarie, de catre ofiterii CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Acestea sunt banuite ca ar fi extorcat de la ruda unui inculpat 20.000 de euro pentru a-l scapa de dosar penal.

- Un numar de aproximativ 375.000 de persoane, dintre care 174.000 pe sensul de intrare in tara si 201.000 pe sensul de iesire din tara, au tranzitat frontiera romano-moldoveana in perioada 18 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul de cuvant…

- Peste 8.000 de politisti și peste 100 de caini de serviciu au fost la datorie, in ultimele ore ale anului 2017. Polițiștii au intervenit la peste 2.600 de evenimente au constatat peste 750 de infracțiuni. La sfarșitul anului 2017, polițiștii au continuat acțiunile pentru prevenirea si combaterea oricaror…

- Zeci de persoane au fost ranite într-un accident de tren produs în orasul spaniol Alcala de Henares, lânga Madrid, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza dpa. Potrivit Realitatea TV, printre raniți se afla și români.

- Procurorii au finalizat urmarirea penala si au expediat cauza penala de invinuire a politistului instantei de judecata, care este acuzat de corupere pasiva, trafic de influența, abuz de serviciu și pastrarea ilegala a munițiilor.

- Patru romani au fost condamnati la pana la 21 de luni de inchisoare, dupa ce au fost gasiti vinovati de furt din vehicule ale postei suedeze, relateaza The Associated Press. Posta suedeza a montat camere ascunse in partea din spate a utilitarelor, in urma unei serii de furturi - laptopuri, computere…

- Zece persoane au fost reținute intr-un dosar de trafic de droguri instrumentat de DIICOT Gorj, susțin surse neoficiale. Printre acesta ar fi și Maroiu jr. In cauza au fost audiate 57 de persoane și efectuate 44 de percheziții domiciliare...

- Politistii si procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Gorj au efectuat, miercuri, 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucure...

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au stopat activitatea infracționala a 3 barbați, care sunt banuiți ca ar fi determinat 3 tinere sa se prostitueze, in folosul lor. Doi dintre aceștia au fost arestați…

- In prezent, circulatia feroviara este inchisa pe ambele fire pentru a permite reprezentantilor institutiilor autorizate sa intervina la fata locului. Din primele informatii primite de la locul accidentului pasagerii din autoturism sunt grav raniti. Reprezentantii CFR mentioneaza ca starea…

- Un australian in varsta de 56 de ani, Paul Cosgrove, a fost condamnat miercuri, dupa ce a recunoscut ca l-a ajutat pe britanicul Martin Keane in planul de a strecura fani ai cantaretului la concertul sau sold-aut, folosind bilete falsificate. Keane, in varsta de 60 de ani, a fost inchis luna trecuta,…

- Inspectoratul General al Politiei in comun cu Procuratura Generala, cu suportul Direcției Antidrog, Direcția de Poliție a municipiului Chișinau, Inspectoratele de Poliție, Oficiul Principal al Procuraturii mun.

- Doua femei si trei barbati au fost condamnati recent la ani grei de inchisoare, dupa ce Procuratura municipiului Chisinau, Oficiul Botanica le-a demonstrat vinovatia de comiterea traficului de ființe umane și traficului de copii. Potrivit procurorilor, in intervalul anilor 2013 - 2014, abuzind de pozitia…

- Doi frati romani stabiliti in Marea Britanie au fost condamnati la 12 de inchisoare pentru viol, fapta lor avand loc la nici un an de la eliberarea din inchisoare din Franta, unde au stat in spatele gratiilor fara viol.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 14 decembrie, pronuntarea unei decizii in dosarul in care fostul ministru de Interne Gabriel Berca a fost judecat pentru trafic de influenta. In mai 2016, Gabriel Berca a fost condamnat de Curtea de Apel Bacau la trei ani de inchisoare cu…

- La data de 1 decembrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu luptatori de acțiuni speciale, au pus in executare un mandat privind un barbat, de 42 de ani, din Vultureni. Cel in cauza are de executat o pedeapsa de 9 ani de inchisoare, pentru comiterea infracțiunii…

- Un imobil din localitatea Bergkamen, langa Dortmund, in care figurau cazate peste 40 de persoane, dintre care 33 de romani, a ars noaptea trecuta. Potrivit presei germane, focul a fost pus intentionat. Sapte dintre victime sunt in stare grava.

