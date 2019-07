Doi români au murit în urma unei furtuni care a lovit nordul Greciei Doi romani, o femeie și un baiat in varsta de opt ani au murit in urma unei furtuni care a lovit peninsula Hakidiki din Grecia. Numarul celor care și-au pierdut viața in urma furtunii se ridica la șase. Femeia și baiețelul din Romania au murit dupa ce acoperișul unui restaurant din Nea Plagia s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme: vant foarte puternic, ploaie si grindina. Doi cetateni cehi in varsta au fost ucisi dupa ce o rafala de vant a maturat rulota in care se aflau. De asemenea, Alte doua persoane, de nationalitate rusa, un barbat si un baiat, si-au pierdut viata dupa ce un… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

