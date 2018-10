Doi romani au murit din cauza virusului West Nile, in ultima saptamana

Stiri pe aceeasi tema

- Infectia cu virusul West Nile, transmis mai ales de tantari, a facut 30 de victime in Romania in acest an. Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, de la debutul sezonului ...

- Ministerul Sanatatii anunta ca pâna în prezent, au fost înregistrate 196 de cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile si 21 de decese.

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca invazia tantarilor a dublat numarul de persoane infectate cu West Nile, iar Romania se afla pe a patra poziție, dupa Italia, Grecia si Ungaria, la numar de cazuri.

- O persoana a murit din cauza infectarii cu virusul West Nile, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Un barbat de 79 de ani din Galati a murit din cauza virusului West Nile. In sezonul 2018, din mai pana in august, s-au inregistrat 23 cazuri de infectie cu virusul WestNile, din care 11 cazuri in ultima saptamana, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al…