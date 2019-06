Doi romani au lansat aplicatia care te invata cum sa mananci si iti propune 300 de meniuri

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a publicat, pe site-ul instituției, un proiect prin care intenționeaza sa sa modifice și sa completeze prevederile privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica.

- La inițiativa premierului Viorica Dancila, Ministerul Finanțelor Publice a inițiat un proiect de ordonanța de urgența prin care se propune anularea contribuției de asigurari sociale de sanatate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, neachitate pana la data intrarii in vigoare a ordonanței,…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj de sustinere militarilor romani raniti in misiunea din Afganistan. Mesajul prim-ministrului: „Sunt alaturi de militarii romani raniti astazi in misiunea din Afganistan, care si-au pus vietile in pericol luptand pentru mentinerea pacii si securitatii internationale.…

- Patru militari romani au fost raniti, sambata, in Afganistan, dupa ce o coloana de vehicule blindate operate de soldatii aflati in misiune a fost atacata cu un dispozitiv exploziv improvizat, informeaza MApN. Cei patru militari raniti sunt constienti si in ...

- Niciun sportiv roman nu a reusit sa se califice in finale dupa calificarile masculine desfasurate miercuri la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Szczecin (Polonia). Un singur gimnast a facut toate aparatele, tanarul Toma Roland Modoianu-Zseder, clasat pe locul 67 in calificarile…

- Vigorous Warrior 19, exercitiul care se desfasoara in perioada 1 15 aprilie si la care participa aproximativ 2.000 de militari si voluntari civili 800 militari straini, 850 militari romani, 50 voluntari straini, 300 reprezentanti DSU si IGSU este in plina desfasurare in Centrul National de Instruire…

- Vesti bune pentru zeci de mii de romani. Apare un nou tip de CONCEDIU< Eurodeputatii au adoptat joi, in plen, noi reglementari cu privire la concediul de paternitate si concediu netransferabil platit pentru cresterea copilului. Minim zece zile lucratoare de concediu de paternitate platit la nivelul…

- George Sfrent si Andreea Furnea sunt doi antreprenori din Constanta care au transformat un atelier de creatie intr-o fabrica de mobilier si scari. HMB studio, afacerea deschisa la malul marii de o arhitecta si un economist, isi atrage clientii prin...