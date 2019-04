Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au fost reținuți duminica de carabinierii din Cesena dupa ce in timpul slujbei de Inviere s-au luat la bataie in biserica și au devastat lacașul de cult. Politia a trebuit sa foloseasca spray cu piper pentru a imobiliza agresorii, care au rupt banci, au dat pe jos cu lumanari si s-au taiat…

- Una dintre victimele scandalului din Clejani, județul Giurgiu, a fost dusa la un spital din București, din cauza ranilor suferite. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violențe și mai multe persoane sunt duse, duminica seara, la audieri, la sediul Poliției Giurgiu, transmite Mediafax.CITEȘTE…

- Sute de romani s-au luat la bataie, in noaptea de Inviere, in fața unei biserici ortodoxe din Birmingham (Marea Britanie), dupa ce The post Bataie intre romani, Live pe Facebook, in noaptea de Inviere, la o biserica din Birmingham appeared first on Renasterea banateana .

- Opt din zece romani intentioneaza sa ofere daruri cu ocazia sarbatorilor de Pasti iar 83% vor petrece sarbatorile acasa, potrivit unui studiu realizat de o companie de profil. Citește și URARI DE PASTE 2019 Mesaje și FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de Sarbatori Conform…

- Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de sotia sa, Carmen, participa sambata seara la slujba de Inviere din biserica parohiala romano-catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Inainte de a intra in biserica, cuplul prezidential a salutat jurnalistii prezenti si seful…