- Cinci romani au murit intr-un accident, in timpul unei urmariri cu Politia. Aceștia au dat o spargere. Teribilul accident a avut loc in Italia, noaptea trecuta, in zona orasului Alvignano, in provincia Caserta. Patru barbati si o femeie, se aflau intr-o mașina urmarita de Politie dupa o spargere la…

- Un sofer beat, care nu a oprit la semnalul politistilor, a lovit mașina acestora și a fugit dupa accidentul pe care l-a provocat. Barbatul in varsta de 43 a fost oprit in cele din urma cu focuri de arma. El a fost reținut și s-a ales cu dosar penal pentru faptele sale. Alcooltestul a aratat ca avea…

- O masina furata din Italia a fost descoperit la controlul de frontiera in Vama Albita.Conform datelor preliminare, vehiculul marca Toyota RAV4, figureaza in bazele de date ca fiind furat din Italia.

- Patru romani sunt cercetati de politistii din Italia si risca o pedeapsa cu inchisoarea, plus o amenda astronomica, dupa ce au taiat un porc in curtea casei in care locuiau. Si asta pentru ca legea din Cizma prevede respectarea unor norme stricte in asemenea cazuri, relateaza cotidianul Il Messaggero,…

- Doi romani stabiliți in Italia au avut mari probleme cu oamenii legii in preajma sarbatorilor, fiindca nu și-au stapanit nervii și și-au batut consoartele. Pe 26 decembrie, un barbat in varsta de 30 de ani a fost ridicat de polițiști din apartamentul din Verona in care locuia, fiindca și-a batut soția,…

- Un roman a fost la un pas de a provoca o tragedie pe o autostrada din Italia, dupa ce a injunghiat șoferul unui autocar, in timp ce conducea. Mai mulți calatori au reușit sa-l imobilizeze pe agresor care a fost reținut de carabinieri. Romanul de 53 de ani și-a ieșit din minți, dupa ce i-a cerut șoferului…

- Barbatul in varsta de 66 de ani a provocat accidentul rutier pe autostrada A4 din Italia dupa ce, la un nod rutier, a intrat pe contrasens pe autostrada, fara sa iși dea seama. Șoferul autoutilitarei de 3,5 tone a condus cel puțin cinci kilometri inainte de a provoca accidentul. Totul s-a intamplat…

- O familie de romani care locuia intr-o localitate in apropiere de Venetia, a fost arestata pentru trafic internațional de droguri. Cei doi, care sunt considerați capul unei rețele formate din italieni, ucraineni, romani și albanezi, au fost arestați in baza unui mandat internațional, scrie ildubbio.news.…