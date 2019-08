Doi români au fost găsiți morți în Belgia. Cei doi au fost împușcați în cap Trupurile a doi romani omorați in Belgia au fost descoperite pe un teren viran din apropierea orașului belgian Forchies-la-Marche. Procurorii spun ca aceștia au fost executați fiind impușcați in cap. Cadavrele celor doi romani in varsta de 48 și 45 de ani au fost gasite vineri dimineața. Ei erau cautați de autoritați dupa ce fiica unuia dintre ei a anunțat dispariția, iar mașina acestora a fost gasita parcata pe marginea drumului. Persoana care a anunțat dispariția a spus ca cei doi au plecat la pescuit și trebuiau sa se intoarca miercuri, dar nu au mai raspuns la telefoane și erau de negasit,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

