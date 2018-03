Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au fost condamnati la inchisare, miercuri, de o instanta din Irlanda de Nord, dupa ce acestia au fost gasiti vinovati pentru trafic de persoane si proxenetism, relateaza site-ul Belfast Live.

- Doi cetateni romani au fost condamnati miercuri la pedepse cu inchisoarea pentru trafic de persoane in Irlanda de Nord, informeaza PA. Fratii Decebal si Spartacus Mihai, membri ai unui grup infractional organizat, si-au recunoscut...

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar in urma perchezitiilor domiciliare efectuate de politisti la persoane banuite de trafic si consum de droguri din Bacau, Constanta si Eforie Nord, informeaza un comunicat al IGPR, transmis vineri Agerpres.Conform…

- In cursul zilei de joi, politisti ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui au efectuat trei perchezitii, in urma carora au gasit si ridicat 200 de grame de cannabis si trei muguri de cannabis. Potrivit anchetatorilor, drogurile ar fi fost aduse in Romania, din Spania, prin intermediul…

- Doua persoane din municipiul Vaslui, tata si fiica, au fost retinute pentru 24 de ore de politistii vasluieni, pentru trafic de droguri si introducerea in tara de droguri de mare risc, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui. In cursul zilei de joi, politisti ai Serviciului…

- Ofiteri din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie (SJA) Olt, impreuna cu politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt si cu sprijinul jandarmilor, au efectuat joi doua perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane suspectate de trafic si cumparare de influenta, se arata intr-un…

- Cei 13 s-au prezentat in fata unei curti de justitie din Rennes, oras din regiunea Bretagne, impreuna cu seful lor, Silviu Pietrosanu, care a primit cea mai mare pedeapsa, potrivit RFI. Unul dintre avocatii lor, Sabrina Baudet, a declarat ca vor face apel. In timpul pauzelor dintre cursele pe care le…

- Treisprezece soferi romani si patronul firmei pentru care lucrau au fost condamnati, vineri, la inchisoare, de o instanta din Rennes, fiind gasiti vinovati de furtul a aproximativ 700 de roti de camion.

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatului Dumitru Vasile, pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane, se arata intr-un comunicat de presa emis vineri…

- Politistii damboviteni au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc, au fost efectuate 12 perchezitii, iar doua persoane au fost retinute, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres. ''Politistii…

- Sapte romani au fost condamnati la ani grei de inchisoare in Marea Britanie pentru frauda cu carduri bancare, cu un prejudiciu de peste 3 milioane de euro, scrie digi24.ro.Pedeapsa cea mai mare, de 11 ani de inchisoare, a primit-o cel considerat creierul gruparii de infratori.

- Au fost imagini greu de privit, pe un drum din Botosani, in urma carora un tanar sofer care abia a implinit varsta ce ii permite sa dea de carnet a fost retinut. In acest caz, oamenii legii fac cercetari pentru distrugere, lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Un barbat…

- Sebastian și Cristian Sandulache sunt șefii unui clan roman dedicat prostituției. Prinși de autoritați, proxeneții s-au ales cu 600 de ani de inchisoare. Din pacate, au sfidat și pacalit oamenii legii și au scapat ușor, platind o cauțiune cu bancnote false.

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters.Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic Glasgow, dupa…

- Alte doua persoane bolnave de gripa au murit, in cursul acestei saptamani, numarul deceselor cauzate de virusul gripal de la inceputul sezonului 2017-2018 ajungand la 10, potrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii. In ultima saptamana, la nivel national, au fost descoperite 283 cazuri de gripa,…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- In 2013 in jur de 132.000 de romani aveau salarii nete de peste 1.000 de euro net pe luna, adica mai putin de 3% din totalul angajatilor din economie, iar in toamna anului trecut numarul acestora a ajuns la peste 283.000 de persoane, reprezentand aproape 6% din totalul angajatilor din economie. Salariul…

- Doi siiti au fost condamnati la moarte si alti 19 la inchisoare pe viata in Bahrein la finalul unui proces impotriva unei celule acuzate de atacuri teroriste, a anuntat agentia oficiala BNA preluata de France Presse si Reuters. In total, 58 de persoane au fost condamnate pentru apartenenta la aceasta…

- Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in dosarul in care este acuzat de trafic de influența. Magistratii Curtii de Apel Bacau au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a președintelui CJ Neamț, dupa ce au admis contestatia procurorilor Serviciului Teritorial…

- Instructor auto condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. Tribunalul Alba a pronunțat prima decizie intr-un dosar in care un instructor auto din Baia de Arieș este judecat pentru trafic de influența. Barbatul a fost surprins in flagrant, in luna ianuarie 2017, in timp…

- Dupa trecerea in neființa a solistei trupei The Cranberries, numeroși prieteni apropiați și membri ai familiei din Irlanda ai artistei și-au exprimat public șocul și regretul de a o pierde pe vedeta in varsta de 46 de ani. Nimic insa din partea celui care i-a fost soț timp de 20 de ani lui Dolores O’Riordan,…

- Un tanar sirian in varsta de 18 ani a ucis o persoana și a ranit mai multe persoane dupa ce le-a atacat cu cuțitul. Potrivit observator.tv, incidentul a avut loc in Irlanda de Nord, iar tanarul de 18 ani a injunghiat mai multe persoane. In prezent, poliția a reținut un tanar din Siria dupa…

- Doi barbați romani, in varsta de 24 de ani și 56 de ani, au fost implicați, dintre care unul este in stare foarte grava, relateaza lanazione.it. La locul accidentului s-au prezentat imediat doua ambulanțe și pompierii care au extras raniții dintre resturile mașinii accidentate. Unul dintre…

- Poliția Români a desfașurat peste 200 de percheziții, în ultimele doua saptamâni, pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata.”În perioada 6 – 20 decembrie a.c., 443 de politisti specializati în combaterea criminalitatii organizate…

- Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, peste 200 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate droguri, bani, echipamente IT si alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infractionala. Potrivit unui…

- Noua barbați din Romania care se ocupau cu traficul de persoane in Marea Britanie, pe care le obligau sa se prostitueze, au fost condamnați la pedepse cuprinse intre 9 luni cu suspendare și 5 ani și 4 luni de detenție – „un caz extrem de sinistru”, așa cum a fost catalogat de presa britanica.

- Polițiștii din Catania au arestat, joi, un brancardier banuit ca a ucis mai multe persoane bolnave in stadiu terminal, in schimbul unor retribuții, pentru a favoriza activitatea firmelor de pompe funebre locale care au legaturi cu mafia.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat…

- Zeci de persoane au fost ranite într-un accident de tren produs în orasul spaniol Alcala de Henares, lânga Madrid, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza dpa. Potrivit Realitatea TV, printre raniți se afla și români.

- Patru romani au fost condamnati la pana la 21 de luni de inchisoare, dupa ce au fost gasiti vinovati de furt din vehicule ale postei suedeze, relateaza The Associated Press. Posta suedeza a montat camere ascunse in partea din spate a utilitarelor, in urma unei serii de furturi - laptopuri, computere…

- Potrivit antena3.ro, un brancardier din Catania a fost arestat, banuit fiindca a ucis mai multe persoane aflate in ultima parte a vietii, in schimbul unor retributii, pentru a favoriza activitatea firmelor de pompe funebre locale care au legaturi cu mafia. Barbatul in varsta de 42 de ani,…

- Posta suedeza a montat camere ascunse in partea din spate a utilitarelor, in urma unei serii de furturi - laptopuri, computere si smartphone, estimate la 2,5 milioane de coroane (aproximativ 251.110 euro). Camerele i-au surprins pe hoti urcandu-se in vehicul dintr-o masina care riula cu 80 de kilometri…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Ploiesti, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. S.T. Ploiesti au efectuat 28 pechezitii in judetul Prahova si in Bucuresti, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la audieri.La…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat o fotografie in fata penitenciarului malaezian Simpang Renggam, locul unde sunt incarcerati doi romani, Marian Laurentiu Peity si Ionel Turcan, arestati pentru trafic de droguri, condamnati la moarte de Curtea de Apel si ale caror procese se afla in faza…

- "In Inchisoarea Simpang Renggam se afla incarcerati Marian Laurentiu Peity si Ionel Turcan, arestati pentru trafic de droguri, condamnati la moarte de Curtea de Apel, si ale caror procese se afla in faza de judecata pe rolul Curtii Federale a Malaysiei. Delegatia romana a purtat discutii cu cetatenii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat, duminica, cu Marian Laurentiu Peity si Ionel Turcan, arestati pentru trafic de droguri si condamnati la moarte de Curtea de Apel si ale caror procese se afla in faza de judecata pe rolul Curtii Federale, anunta ministerul Justitiei.

- Peste 40 de brazi de Craciun au confiscati in urma unor controale in trafic si in piete, la Alba Iulia și Cimpeni și patru persoane au fost amendate. La data de 16 decembrie a.c., in jurul orei 02.30, politistii de siguranta publica din Cimpeni, l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din comuna […]

- Un australian in varsta de 56 de ani, Paul Cosgrove, a fost condamnat miercuri, dupa ce a recunoscut ca l-a ajutat pe britanicul Martin Keane in planul de a strecura fani ai cantaretului la concertul sau sold-aut, folosind bilete falsificate. Keane, in varsta de 60 de ani, a fost inchis luna trecuta,…

- Mai mulți piloți Ryanair care sunt membri ai Asociației Piloților Aerieni din Irlanda (IALPA) au anunțat ca vor intra in greva pe 20 decembrie, ca parte a unui litigiu privind drepturile angajaților, scrie Business Insider. IMPACT, organizația mama a IALPA, a declarat ca piloții – in cea mai mare parte…

- Un roman in varsta de 29 de ani și-a pierdut viața in Bruxelles, dupa o bataie la o stație de metrou. Alte doua persoane au fost grav ranite și se afla acum in spital, relateaza Le Soir. Scandalul a avut loc duminica seara, in stația de metrou Bockstael. Aproximativ 12 persoane s-au luat la bataie,…

- In ultima perioada s-a vorbit despre faptul ca varsta de pensionare va scadea la nivelul tarii noastre, numai ca acest lucru nu se va intampla. La nivel european a inceput un proces de crestere a varstei medii de pensionare. Astfel, vorbim aici despre o crestere cu doi ani a varstei medii de pensionare.…

- Doua mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, puse in aplicare de polițiștii din Comarnic. Unul din cei depistați era dat in urmarire naționala Polițiști de investigații criminale din cadrul Poliției stațiunii Comarnic au reținut un localnic de 28 de ani, pe numele caruia Judecatoria Sinaia…

- Sentința grea pentru doi romani in Marea Britanie. Frații Ovidiu Mamaliga de 30 de ani și Andrei Mamaliga de 28 de ani au fost condamnați la 12 ani de inchisoare cu executare deoarece pe data de 10 mai au violat și batut cu bestialitate o femeie in varsta de 40 de ani, in propria casa, noteaza stiridiaspora.com.…

- Cu aceasta ocazie, PS Aurel Perca il va insoti pe al treilea preot care va sluji acolo, pr. Marcelin Rediu. In vizita sa, inceputa deja de o saptamana, PS Aurel Perca va vizita comunitatile de catolici romani, participand la mai multe intalniri cu acestia, si va lua parte si la o serie de evenimente…

- Un imobil din localitatea germana Bergkamen, in care se aflau si romani, a fost cuprinsa de flacari, in noaptea de joi spre vineri, 33 de persoane ajungand in spital, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informatiilor furnizate de autoritatile locale, in imobilul ...

- Un imobil din localitatea Bergkamen, langa Dortmund, in care figurau cazate peste 40 de persoane, dintre care 33 de romani, a ars in noaptea dintre 30 noiembrie si 1 decembrie. Potrivit presei germane, focul a fost pus intentionat. Sapte dintre victime sunt in stare grava.