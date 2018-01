Stiri pe aceeasi tema

- Detalii tulburatoare in cazul crimei care a ingrozit Italia in octombrie 2017. Suspecții, doi tineri din judetul Iasi, arestati in Italia, ar fi comis oribila fapta pentru cateva sute de euro. Pe data de 9 octombrie 2017, Florin Buzila (19 ani) si Paul Todirascu (18 ani) au intrat in casa Alinei Elena…

- Doi ieseni au fost arestati in Italia dupa mai bine de trei luni de la momentul la care ar fi ucis o romanca, in fata copilului ei de nici un an.Cei doi suspecti in varsta de 18 ani si 19 ani ar fi ucis o romanca intr-o localitate de langa Palermo, Cerda, pe 9 octombrie 2017.

- Mama copilului a vrut sa-i faca baie fiului ei si a incalzit apa pe plita sobei. Cand a mers sa aduca apa pentru a o raci, micutul de doar doi anisori, care se juca prin bucatarie, s-a impiedicat si a cazut cu spatele in apa oparita. Femeia a sunat de urgenta la 112. Micutul a fost…

- Fara prea mult loc de interpretari, toate zvonurile despre Galaxy S9 converg asupra unei lansari in cadrul editiei MWC 2018, programata pentru luna viitoare. De interes acum este ce ofera noua serie Galaxy S, informatiile aparute in publicatia sud-coreeana ETNews aruncand putina lumina asupra unor aspecte…

- Cand spunem Kim Kardashian, ne gandim la lux si opulenta. Vedeta a decorat camera fetitei sale care tocmai a venit pe lume cu cele mai scumpe si extravagante obiecte. Va spunem doar atat: pana acum pregatirile au costat-o cel putin jumatate de milioane de dolari.

- Magda Vasiliu a reusit sa depaseasca situatia dificila pe care a intampinat-o atunci cand a aflat ca fiul ei sufera de o boala crunta, cancer. Micutul a fost nevoit sa urmeze un tratament in Italia, dar in prezent, Vladut este bine. Tatal acestuia a publicat recent o fotografie cu el, in care Vladut…

- O femeie a fost strangulata in propria locuinta din Cerda. Nenorocirea s-a petrecut sub privirile ingrozite ale fiicei sale, in urma cu trei luni. Dupa multe cercetari, anchetatorii au descoperit cine sunt asasinii si au fost socati cand le-au aflat identitatile.

- Datele despre traversarea frontierei și plecarea in Italia a tinerei care a acuzat de neglijența medicii de la Centrul Mamei și Copilului nu au fost furnizate de catre Poliția de Frontiera, ci de catre un „operator extern", care are acces la Sistemul informational integrat al Politiei de Frontiera…

- O familie care munceste in Italia a primit o lovitura crunta: Melissa Maria, de doar 46 de zile, a murit in somn! Cei doi parinti sunt distrusi, in urma tragediei care a avut loc la Ponte San Nicolo, acolo unde locuiau cei trei.A

- Oltenilor le-a fost propus Francesco Della Rocca, un fost internațional de tineret care a lucrat cu Mangia la Palermo. Are 79 de prezențe in Serie A. Jucatorii Universitații Craiova au efectuat ieri vizita medicala și in aceasta dimineața vor pleca in cantonament la Belek, unde se vor pregati pana pe…

- Iulia si Mihai Albu au divortat in martie 2013, la notar, dupa opt ani de casnicie. Ulterior, au ajuns la tribunal pentru programul de vizita al fetitei, Mikaela (7 ani), care a ramas in grija mamei. De la copil a pornit si ultimul scandal intre cei doi. Mikaela Albu a petrecut Craciunul cu tatal ei,…

- O echipa de cercetatori care analiza o mumie din secolul 16 a facut o descoperire neasteptata. Oamenii credeau ca persoana respectiva a suferit de variola, dar au avut parte de o mare supriza. De fapt, copilul, deshumat dintr-o biserica din Napoli, Italia, suferise de hepatita B, potrivit unei analize…

- O aeronava a companiei aeriene Blue Air, care circula pe ruta Bacau-Catania, a aterizat fortat in Palermo, Sicilia, din cauza vremii nefavorabile, a anuntat joi compania. Aproape 100 de romani care calatoreau pe calea aerului catre Italia au trait momente cumplite in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie.…

- Aproximativ 100 de romani care se aflau intr un avion Blue Air cu destinatia Catania, Italia au trecut prin momente de panica in data de 4 ianuarie. Avionul a decolat azi dimineata din Bacau si a fost foarte aproape sa se prabuseasca in mare deoarecea a fost afectat serios de turbulente si de o furtuna…

- La multi ani, Laura Cosoi! Astazi vedeta implineste frumoasa varsta de 35 ani. Cu aceasta ocazie speciala, Laura Cosoi a confirmat ca este gravida. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. Aflata in vacanța de sarbatori cu soțul ei, Cosmin Curticapean, Laura Cosoi a confirmat ca este gravida și ca anul…

- Dupa ce i-a vazut ca stau și așteapta in fața vilei lui Gigi Becali, omul de afaceri a ieșit sa le ofere ajutorul. "Domnul Becali este un inger. Cand a ajuns la vila și l-a vazut pe fiul nostru in carucior, a oprit și ne-a intrebat ce are. I-am aratat certificatul de naștere și i-am spus…

- O îndragita prezentatoare tv din Rusia a avut parte de un final tragic, fiind împușcata de propriul soț. Și mai grav este ca incidentul cumplit s-a petrecut chiar sub privirile înspaimântate ale baiatului lor în vârsta de noua ani. Zhana Veber, în…

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. „Prezenta propunere…

- Dupa aproape trei luni de la nastere, Gabriela Cristea s-a hotarat si in privinta momentului in care isi va crestina fetita, pe Bella Victoria Margot. Pana acum, prezentatoarea a sarbatorit fiecare moment alaturi de fetita ei, iar acum a stabilit si perioada in care vrea sa faca botezul micutei.

- Politistii tulceni au ridicat in vederea confiscarii 170.000 de tigarete de contrabanda de la doi barbati, care au fost arestati de Judecatoria Babadag. Potrivit IPJ Tulcea, in urma actiunilor desfasurate pe linia combaterii traficului ilicit cu tigari de contrabanda, in data de 14 decembrie a.c., politistii…

- Comisia condusa de Florin Iordache (PSD) se intruneste, in zi de doliu national, de la ora 11:00. Cel mai sensibil punct aflat pe agenda comisiei este redefinirea infractiunii de abuz in serviciu, care il vizeaza direct pe Liviu Dragnea. Un alt punct controversat se refera la un amendament depus de…

- Politistii postului de Politie Niculitel au fost sesizati de catre un barbat din comuna, dupa ce pe un site de socializare a aparut un material video cu o fetita de trei ani, din localitate, care ar fi "incurajata" de familie sa fumeze tigari si sa bea cafea. "In cauza s-a intocmit dosar penal…

- Noua cetateni romani, cu varste cuprinse intre 26 si 59 de ani, suspectati de apartenenta la o retea care a furat mai multe tone de produse fitosanitare in zece localitati franceze pentru a le revinde in Romania, au fost arestati in Romania, Belgia si Germania, au anuntat anchetatori francezi.Suspectii…

- "Discutam de propunerile ministerului Jutitiei. Propunerile care se afla acum in Parlament sunt total diferite de cele ale Ministerului Justitiei. Atata timp cat ce avem noi in dezbatere nu afecteaza in niciun fel independenta Justitei, atata timp cat toate amendamentele vin din partea asociatiilor…

- Copila a fost ranita grav la antebrat si supusa unei interventii chirurgicale. Tatal ei era sub influența alcoolului cand a ranit-o. El este cercetat in stare de libertate pentru violente in familie. Mama fetei: ”Sotul meu este un om bun, dar cand bea se schimba total si face scandal. Acum…

- Simona Gherghe se bucura din plin de viata de familie, mai ales de cand a devenit mama unei frumoase fetite pe nume Ana Georgia. Pana acum imaginile cu fetita nu erau atat de clare, insa din ultima fotografie ne putem da seama cu cine seamana!

- Poliția germana a arestat marți șase cetațeni sirieni suspectați de apartenența la gruparea jihadista Statul Islamic și de pregatirea unui atac pe teritoriul german, cu ajutorul armelor sau al explozivilor, transmit dpa și Reuters. Suspecții, având vârste între 20…

- Poliția din Livorno, in numele Procuraturii, a emis un ordin de expulzare impotriva unei ingrijitoare, in varsta de 60 de ani, de naționalitate romana, pentru maltratarea a doi batrani, cuplu, de 85 și 89 de ani. Romanca, lucratoare ca infirmiera intr-un azil, a ingrozit autoritațile din Italia dupa…

- O bucuresteanca a povestit pe o retea de socializare, in urma cu cateva zile, socul prin care a trecut. Femeia și-a lasat fetita in grija unei bone, pe care a contactat-o printr-o agenție, și a a plecatla munca.

- Un caz aparent banal, adica un litigiu comercial intre firmele din Gorj care au inchiriat utilaje unui antreprenor care presta lucrari, in subantrepriza, la drumul de centura al municipiului Tg-Jiu, devoaleaza o situație exploziva care ar trebui sa puna in alerta toate structurile de informații din…

- Trei tineri care au talharit un lugojean pe strada au fost identificați și prinși de polițiști. Suspectii, cu varste cuprinse intre 16 și 18 ani, au atacat, in 12 noiembrie, un barbat care se afla pe strada Dobrogeanu Gherea din Lugoj, luandu-i 246 de lei. Ei au fost identificați de cadre ale Biroului…

- Inca o tragedie romaneasca pe strazile din Italia. O femeie a murit pe loc o fetita de 5 ani este in stare grava, dupa un impact groaznic intre un Mercedes si un Fiat Punto. Alte sapte...

- Modena, una dintre cele mai vechi echipe din Seria A, a intrat in faliment și iși va incheia definitiv existența. Sugrumat de probleme financiare, clubul a fost exclus zilele trecute din Serie C. De altfel, Modena nu s-a prezentat la ultimele patru dispute din campionat. Fanii echipei au recurs la un…

- Tatiana Halapciug, o romanca in varsta de 50 de ani stabilita in Italia, a fost gasita fara suflare de sotul ei in propria casa. Barbatul, care tocmai se intorsese de la munca, si-a gasit sotia intr-o balta de sange. Politia a constatat ca usa casei in care locuia familia Halapciug, din oraselul…

- Baiatul unor refugiați din Siria care sufera de sindromul copilului fluture, a beneficiat de un transplant de piele modificata genetic. Tratamentul aplicat lui Hassan este unul revoluționar și inovator care nu este, insa, disponibil pe scara larga, scrie BBC News. Hassan s-a nascut in Siria, dar acum…

- "Astazi, dupa 70 de ani, chestiunea despagubirilor de razboi pune probleme politice, dar este un fapt. (...) Noi, polonezii, nu avem niciun motiv sa ne rușinam sau sa ne temem", a insistat șeful statului intr-un interviu acordat posturilor catolice Trwam TV și Radio Maryja.Andrzej Duda…

- Deputatul PSD Florinel Stancu a sustinut, marti, in plenul Camerei Deputatilor, o declaratie in care a solicitat Ministerului Economiei si Ministerului Afacerilor Externe sa desfasoare o ancheta cu privire la activitatea atasatilor economici romani din strainatate, subliniind ca cei care "nu-si fac…

- Doi tineri, banuiti de comiterea unei infractiuni de talharie au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta au depistat doi tineri, in varsta de 22,…

- Vineri 3 noiembrie CCIRO Italia în prestigiosul Auditorium al grupului editorial economic &ldquoIl Sole 24 ore&rdquo din Milano pentru prima dat sa vorbit despre România. În sala de conferine proiectat de celebrul arhitect Renzo Piano în interiorul sediului grupului editorial al…

- Roma, 6 noiembrie 2017 - Eveniment de excepție la Milano organizat de Camera de Comerț a Romaniei in Italia (CCIRO Italia). Vineri, 3 noiembrie CCIRO Italia, in prestigiosul Auditorium al grupului editorial economic “Il Sole 24 ore” din Milano, pentru prima data s-a vorbit despre Romania. In sala de…

- Camera de Comert a Romaniei in Italia solicita, printr-o scrisoare deschisa, retragerea atasatilor economici romani din Italia, "pentru subminarea economiei Romaniei prin neimplicare". "Camera de Comert a Romaniei in Italia (CCIRO Italia) a avut ca scop, inca de la infiintare, promovarea intereselor…

- Camera de Comer a României în Italia (CCIRO Italia) a avut ca scop înc de la înfiinare promovarea intereselor economice ale României în Italia i încurajarea investiiilor între cele dou ri. Dup patru ani de la înfiinare am decis s facem publice concluziile...

- Tragedie dubla in familia unor moldoveni stabiliți in Italia. Un tanar de 29 de ani și-a sugrumat mama, apoi și-a luat viața spanzurandu-se.Nenorocirea s-a produs zilele trecute in comuna Montorio Romano din provincia Roma, scrie scrie corriere.it, citat de stirilocale.md.

- Camera de Comerț a Romaniei in Italia solicita, printr-o scrisoare deschisa, retragerea atașaților economici romani din Italia, "pentru subminarea economiei Romaniei prin neimplicare". "Camera de Comerț a României în Italia (CCIRO Italia) a avut ca scop,…

- Prima reacție a Andrei dupa ce soțul ei a cazut pe scari cu fetița in brațe. Artista a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii ei. Catalin Maruța a dezvaluit in cadrul emisiunii de la Pro tv, ca intr-un moment de neatenție a cazut cu fetița lui pe scari…

- S-au scurs momente teribile in familia Andrei. Sotul artistei a fost implicat intr-un incident neplacut in timp ce era cu fiica lor de doar doi anisori in brate. Catalin Maruta a povestit in cadrul unui interviu ce s-a intamplat si ce s-a intamplat dupa ce a mers la spital.