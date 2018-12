Doi refugiati sirieni au murit luni intr-un incendiu izbucnit in tabara din estul Libanului in care se aflau, au relatat mass-media libaneze, citate de dpa, conform Agerpres.

Incendiul a distrus aproximativ 50 de corturi in tabara de refugiati de la Yammoune, la nord-vest de orasul antic Baalbeck din estul Libanului, a relatat agentia nationala libaneza de stiri NNA.



Mai multe incidente de acest tip au avut loc in taberele cu refugiati sirieni, in special in timpul sezonului de iarna.



Libanul gazduieste peste 900.000 de refugiati, care au fugit de razboiul din…