Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a murit in Belgia, intr-un accident de circulație in care au mai fost raniți alți doi compatrioți aflați in mașina. Autoturismul este inmatriculat in Romania și așa s-a aflat naționalitatea acestora, relateaza presa belgiana. Accidentul s-a produs marți, in sudul țarii. Mașina in care se aflau…

- Cinci persoane au fost ranite, dintre care doi minori, dupa ce o autoutilitara a lovit o caruța in localitatea Fantanele. Accidentul a avut loc duminica seara, in jurul orei 20:00. La volanul autoutilitarei se afla un barbat de 31 de ani, din comuna Tudora, județul Botoșani. In timp ce conducea autoutilitara…

- Un accident mortal s-a produs luni dimineața in comuna Ciucurova, județul Tulcea. Un copil de trei ani și mama acestuia au fost raniți grav, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent de un gard. Șoferul a murit pe loc. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața pe DN22A, Harșova – Tulcea,…

- Cel putin 20 persoane au murit dupa ce o limuzina care participa la o nunta a lovit un grup de pietoni, in statul american New York, anunta autoritatile din Statele Unite.Accidentul rutier s-a produs in comitatul Schoharie din statul New York, anunta Politia regionala, citata de site-ul TimesUnion.com.…

- Accident teribil vineri dis de dimineata la Chirnogeni, in Constanta, acolo unde masina de paine a facut praf o caruta, iar un om a murit. Accidentul a avut loc in zorii zilei la ieșire din Chirnogeni...

- Doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, in urma unui accident rutier produs pe DN1 E60 in localitatea Florești. Autoturismul a ieșit de pe șosea, a rupt un indicator rutier, dupa care s-a rasturnat. Accidentul s-a produs in jurul orei 05:00, pe sensul de mers Cluj-Napoca – Gilau. La fața locului…

- Trei persoane au fost ranite intr un accident rutier produs, luni seara, in localitatea Razvad, judetul Dambovita, unde doua autoturisme s au ciocnit, iar una dintre masini s a rasturnat pe o parte. Echipajele de descarcerare au intervenit pentru a scoate una din victime din autoturismul rasturnat.…

- Accident cumplit in satul Pervomaisc, raionul Causeni. O femeie a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de o locomotiva cu 13 vagoane.Accidentul a avut loc in jurul orei 11.00.