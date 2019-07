Doi puști, înjunghiați într-o altercație la Prejmer Politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Feldioara au retinut pentru 24 ore un tanar in varsta de 18 ani din judetul Brasov. Sambata seaer, in jurul orelor 19,15, pe raza localitatii Prejmer a avut loc un conflict spontan intre doi tineri de 15, respectiv 17 ani pe de-o parte, si alti doi barbati de 18, respectiv 20 ani pe de alta parte. „In urma unui schimb de replici, cei patru tineri s-au agresat reciproc, lovindu-se cu pumnii si picioarele, iar barbatul in varsta de 18 ani i-ar fi lovit pe cei doi minori cu un obiect taietor intepator in zona abdomenului, pe unul dintre ei si a omoplatului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

