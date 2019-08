Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis sa trimita Austriei un aviz motivat, o faza mai înaintata în procedura de infringement declanșata împotriva guvernului de la Viena, „din cauza incompatibilitații” dintre legislația naționala privind indexarea prestațiilor familiale și a creditelor…

- Trei copii din Iasi care s-au aflat intr-o tabara in Japonia si au fost abandonati la Tokyo de insotitorul de grup au revenit, astazi, acasa. Ei au povestit ca din penultima zi nu au mai putut lua legatura cu profesorul si au ales doi lideri de grup dintre cei majori si au anuntat autoritatile. Reprezentantii…

- Peste 80 de copii romani, aflați zilele acestea in tabere internaționale, in SUA și Japonia, au avut parte de un coșmar: s-au trezit abandonați de organizatori, pe aeroporturile din Milano și Tokyo, fara bilete de intoarcere acasa. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, joi, ca unii dintre tinerii…

- Fostul lider al extremei drepte din Austria, Heinz-Christian Strache, nu-si va prelua mandatul in Parlamentul European, potrivit propriilor declaratii facute luni, el promitand totodata sa revina in politica imediat ce va descoperi cine i-a inregistrat pe ascuns in Ibiza (Spania) declaratiile incriminatoare…

- Pacienta cu arsuri pe 50% din suprafata corupului transferata la o clinica in Viena nu avea niciun fel de asigurare medicala si nici macar carte de identitate, singurul document prezentat de rude fiind un certificat de nastere, precizeaza reprezentantii Ministerului Sanatatii. Scandalul iscat pe marginea…

- Mihaela Iacob a lucrat in ultimii ani in Marea Britanie și Italia și planuia sa faca nunta. Numai ca viața nu a fost deloc blanda cu ea. O explozie generata de o scurgere de gaze a ars-o pe 50% din corp. In Romania, unde avem 13 paturi pentru tratarea marilor arși, nu a fost loc pentru ea. Dar nici…

- Doi pui de tigru alb, o specie rara, au fost adusi luni la gradina zoologica nationala din Nicaragua unde s-au alaturat menajeriei de feline amenintate cu disparitia, relateaza marti AFP. Cei doi frati in varsta de cinci luni, Osman si Halime, nascuti in Mexic, sunt singurii tigri din…