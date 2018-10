Stiri pe aceeasi tema

- Doi agresori ai jandarmilor la protestul din 10 august au fost retinuti joi pentru 24 de ore, dupa ce au fost audiati la sediul Politiei Capitalei, au anuntat surse judiciare. Politistii si procurorii au efectuat joi perchezitii la trei dintre agresorii jandarmilor la protestul din 10 august din Piata…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 fac, joi, mai multe perchezitii in locuințele unor protestatari acuzati ca la mitingul din 10 august au lovit jandarmii, informeaza Politia Capitalei, care a participat la actiune. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 vizioneaza si analizeaza imaginile ce surprind desfasurarea evenimentelor ce au avut loc in Piata Victoriei si in zona din apropiere in vederea identificarii persoanelor care au agresat jandarmii. "La nivelul Parchetului de pe…

- Incidentul a avut loc in urma cu 10 zile. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 au deschis dosar penal in rem pentru amenintare si tulburarea linistii publice, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, Andreea Ceausu.…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 anunța ca in dosarul privind protestul din 10 august pe care il investigheaza, care reunește 78 de acte de sesizare, sunt 169 de jandarmi parți vatamate, care ar fi fost agresați in timpul mitingului. La Parchetul General, Secția Militara,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus retinerea celor doi protestatari audiati joi, acestia fiind acuzati de ultraj. Unul dintre ei este acuzat si ca a furat pistolul femeii jandarm, impreuna cu cel care se afla deja in arest preventiv si a recunoscut fapta.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, sambata, ca 64 de echipe formate din politisti si procurori lucreaza la identificarea persoanelor implicate in violentele de vineri seara din Piata Victoriei. Dan a declarat, intr-o conferinta de presa, ca "violentelor din ultimele zile…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au deschis dosar penal de ultraj, dupa ce doi jandarmi au fost agresați, fiind audiate mai multe persoane și verificate imaginile pentru identificarea faptașilor. Parchetul arata ca este investigat și furtul armei din dotarea jandarmului lovit,…