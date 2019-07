Stiri pe aceeasi tema

- O candidata care sustinea admiterea la Facultatea de Medicina din Oradea a fost eliminata din examen, vineri, dupa ce i-a sunat telefonul mobil, ca urmare a receptionarii unul mesaj transmis prin RO-ALERT.

- Un candidat la Facultatea de Medicina din Oradea a fost scos din sala de examen dupa ce a recepționat un mesaj RO-ALERT. Candidatul susținea vineri examenul iar telefonul sau a recepționat alerta de test a Departamentului pentru Situații de Urgența. Candidatul la Facultatea de Medicina și Farmacie din…

- Cea mai mare concurența a fost la Facultatea de Medicina, insa notele de 10 au fost obținute de candidații de la alte facultați din cadrul universitații. Vestea buna este ca cei mai mulți dintre studenți vor sa ramana in țara. Lacrimi de bucurie, emoție și speranțe. Sunt sentimentele care au dominat,…

- Doctorii cu care Argesul se mandreste. Numele lor este cunoscut de toți romanii. Desi judetul nostru nu este un centru medical de elita, asa cum sunt altele in tara, Argesul se poate mandri ca a dat lumii medicale romanesti unii dintre cei mai mari specialisti. Majoritatea insa se afla in Bucuresti,…

- Dr. Gabriela Bercea s-a nascut in urma cu 35 de ani, la Balțatești. A absolvit Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” din Targu Neamț, apoi Facultatea de Medicina in specialitatea medicina de urgența. Dupa rezidențiat, a venit acasa și, in ianuarie 2014, s-a angajat la Compartimentul Primiri Urgențe al Spitalului…

- Programul este derulat de compania Antibiotice Iași in parteneriat cu UMF Iași, fiind adresat tinerilor farmaciști și studenților la Farmacie. In anul 2016, compania farmaceutica Antibiotice Iași a demarat in parteneriat cu Universitatea de Medicina și Farmacie Grigore T. Popa un proiect adresat studenților…

- La mijlocul anilor ’90, tinerii se revendicau ca aparținand a trei direcții muzicale generale: rockeri, rapperi și depeșari. Metallica, Dr. Alban ori Depeche Mode nașteau pasiuni, ba chiar batai intre adepții celor trei curente. Acum, tinerii care se paruiau acum aproape 25 de ani și-au dat mana de…

- ARAD. Elevi, profesori, studenți, voluntari și parinți se vor bucura impreuna, timp de doua zile, la Școala Gimnaziala „Sabin Dragoi” din Petriș. Vineri si sambata (31 mai-1 iunie), in organizarea Asociatiei „Grupul pentru Inițiative Culturale Arad”, aici vor avea loc ateliere cu copiii claselor…