Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre copreședinții asociației profesionale „Inițiativa pentru Justiție“, candidatul la șefia secției speciale pentru investigarea magistraților, procurorul militar Bogdan Pirlog, și procurorul-șef al Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia, Sorin Lia, sunt cercetați disciplinar de Inspecția…

- Asociatia Initiativa pentru Justitie (AIJ) anunta intr-un comunicat de presa ca Inspectia Judiciara a declansat cercetarea disciplinara impotriva a doi dintre co-presedintii AIJ, procurorii Bogdan Pirlog si Sorin Marian Lia, pe motiv ca, in timpul consultarilor cu presedintele Iohannis, au criticat…

- Sectia pentru Judecatori in materie disciplinara a CSM a respins, luni, actiunea Inspectiei Judiciare formulata la adresa presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea. Sectia a constatat nulitatea absoluta a actiunii disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara,…

- Critici aspre ale judecatorilor de la instanta suprema la adresa Curtii Constitutionale. Instanta suprema spune ca decizia de anul trecut a CCR, privind nelegala compunere a completurilor de 5, ingradeste independenta magistratilor. Mai mult, va duce la o intarziere a proceselor, iar unele fapte…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) este asteptata, miercuri, sa se pronunte in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Sesizarea a fost facuta de Florin Iordache, in calitate de presedinte delegat al Camerei…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, considera ca vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a formulat sesizarea in cazul completurilor specializate cu incalcarea vointei Curtii Constitutionale a Romaniei, care a stabilit anterior, cu referire la functia…

- Decizia instanței supreme de a ridica masura controlului judiciar în cazul Laurei Codruța Kovesi dovedește ca masurile luate împotriva fostei șefe a DNA de catre Secția Speciala de anchetare a magistraților au reprezentat un abuz, fiind total nejustificate în raport cu cercetarile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 10 aprilie sesizarea privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 25 martie, vicepresedintele Camerei…