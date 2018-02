Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorii celebrei emisiuni „Top Gear“, Chris Harris (43 de ani) si Eddie Jordan (69 de ani), au scapat cu viata dupa ce masina in care se aflau a fost cupinsa de flacari in timpul filmarilor.

- Cel putin patru persoane de origine straina au fost ranite dupa ce indivizi neidentificati, aflati intr-un vehicul in miscare, au inceput sa traga in pietoni, in orasul Macerata din centrul Italiei, politia reusind in scurt timp sa retina un suspect. Politia a anuntat ca au retinut un barbat in acest…

- Atac armat, sambata, in orașul italian Macerata. Potrivit BBC, vizați ar fi fost imigranții din localitate. Numarul victimelor ar fi de șapte, dar nu se precizeaza daca-s doar raniți sau și morți. Un individ a deschis focul dintr-o mașina aflata in mers, asupra mulțimii tragand asupra celor identificați…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari luni, pe raza satului Cumparatura, pe DC 70A, spre Bosanci. Alarma a fost data prin apel la 112 la ora 17.28, iar la fata locului au intervenit militarii Detașamentului de Pompieri Suceava.La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat, la ...

- Conform unor statistici pana la jumatatea acestui an, numarul de masini second-hand de import au scazut, in timp ce revanzarile (tranzactiile pe plan intern cu masini SH) au crescut cu 6,8 procente, scrie auto-bild.ro. Citeste si Trei masini au luat foc intr-o parcare din Targoviste In…

- Un turist roman a fost ranit duminica la New York, in apropiere de Empire State Building, dupa ce un individ inarmat a deschis focul in urma unei dispute cu alte persoane, in incident fiind raniti inca doi barbati, respectiv tinta atacatorului si un alt trecator, informeaza New York Daily News. Potrivit…

- Fortele de securitate au fost desfasurate la fata locului pentru a-i opri pe atacatori. Incidentul a avut loc la ora locala 21 (18.30, ora Romaniei). Potrivit martorilor, indivizii au deschis focul asupra oamenilor aflati in interiorul hotelului. Pana la momentul transmiterii stirii,…

- O autoutilitara a societatii Polaris M.Holding, operatorul judetean de salubritate, a fost cuprinsa de flacari luni noaptea. Masina de gunoi era parcata la depozitul ecologic de la Birsesti in momentul in care a izbucnit incendiul....

- Un autoturism Dacia Papuc a luat foc in aceasta dupa amiaza pe Șoseaua Vestului din Ploiești, langa centrul comercial Balif. Se pare ca la fața locului nu au fost solicitate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența, intrucat flacara a fost stinsa cu zapada de catre șoferul automobilului…

- Pompierii au intervenit de urgenta pe o strada din Bascov unde o duba de transport marfa a fost cuprinsa de flacari. Din fericire nimeni nu a fost ranit in urma incendiului, iar masina nu era incarcata cu marfa. Pompierii au stins flacarile, insa masina a fost distrusa in totalitate.

- Automobilul folosit de obicei de viceprimarul Marian Murariu a ajuns obiect de licitatie. Desi a fost distrus aproape complet intr-un accident care a avut loc pe 15 septembrie, municipalitatea incearca totusi sa obtina niste bani de pe urma lui.

- Miercuri seara, in curtea unei familii din Bistrita-Nasaud, un autoturism parcat a fost cuprins de valvataie si a ars ca o torta minute in sir. Din fericire, nimeni nu a fost ranit si pompierii au reusit sa stinga incendiul inainte de a se extinde la alte sase masini aflate in curte. Proprietarii spun…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un autovehicul in municipiul Tulcea. Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 ofiter si 8 subofiteri.La fata locului este prezent si un echipaj de politie.Potrivit ISU Delta,…

- Un necunoscut a deschis focul sâmbata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova. Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum în cautarea lui. Incidentul a avut loc în jurul orei…

- GRAV… In urma cu puțin timp, in municipiul Vaslui, pe “varianta”, in apropiere de “Interex”, o mașina in care se aflau trei persoane a luat foc! Numai norocul a facut ca șoferul și ceilalți doi pasageri (sora și o persoana in varsta) sa vada la timp flacarile care ieșeau de sub capota incinsa și sa…

- Salvatorii au intervenit cu trei autospeciale cu apa si spuma. La sosirea pompierilor, flacarile se manifestau violent, cu pericol de extindere la locuintele din apropiere. Focul a fost stins, in cele din urma, insa au ars 70 de metri patrati din casa primarului, mobila, aparate electrocasnice si…

- Un fost proprietar al unei fabrici de dulciuri de la Moscova a ucis un paznic si a ranit alte trei persoane intr-un atac armat la fabrica, au anuntat miercuri anchetatori, relateaza The Associated Press.Barbatul s-a certat cu noul proprietar al fabricii, dupa care a deschis focul cu o pusca,…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le

- O intimplare speciala vine din Statele Unite ale Americii. Citiva copiii care se jucau la tara, intr-o zona mocirloasa, au avut parte de surpriza vietii cind au gasit o masina de teren scufundata pe jumatate. Era un Hummer, o masina folosita de Armata americana in timpul unor exercitii militare, ce…

- Un barbat din statul american Carolina de Sud a vrut sa impartașeasca bucuria Craciunului cu ceilalți participanți la trafic, insa nu a avut prea mult noroc. El și-a decorat mașina cu 1.000 luminițe, ceea ce nu a fost pe placul poliției, relateaza The Telegraph. Brandon Wooden și-a imbracat mașina in…

- (update 18:25) Potrivit reprezentanților de la Situații Excepționale, este vorba despre un automobil de model Mercedes. Din primele informații se știe ca a ars motorul și 50 la suta din salonul mașinii. La fața locului a intervenit o autospeciala și din ferecire nimeni nu a avut de suferit. (17:00)O…

- Locuitorii unui cartier galatean au tras o sperietura zdravana azi noapte dupa ce au auzit o explozie extrem de puternica. Zgomotul venea de la o masina care fusese cuprinsa de flacari, incendiul fiind provocat intentionat.

- Situația tensionata din Coreea de Nord a acționat precum o bomba cu ceas, aceasta transformandu-se in focuri de arma. Evenimentele au avut loc la granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

- Politia militara din Olanda a deschis focul vineri asupra unui barbat înarmat cu un cutit la Aeroportul Amsterdam-Schiphol. Situatia este acum ”sigura”, a informat politia pe Twitter. Un barbat a fost tinta focurilor de arma "ale politiei militare la Schiphol dupa ce…

- Zeci de mii de manifestanti au defilat vineri in Fasia Gaza pentru a protesta impotriva recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului, au transmis corespondenti ai agentiei France Presse.Zeci de palestinieni au fost pe de alta parte raniti de gloante in timpul unor…

- O masina a fost cuprinsa de flacari pe A1 Bucuresti-Pitesti, la km 70, pe raza comunei dambovitene Petresti. Pompierii de la Gaesti au fost imediat alertati si s-au deplasat la fata locului. Din fericire, nicio persoana nu a fost afectata de incendiu.

- Pompierii au intervenit luni pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un autoturism pe bulevardul Unirii, la intersecție cu strada Lucian Blaga, a anunțat Adrian Marin, purtatorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, potrivit Agerpres.ro.

- Marți, 6 decembrie 2017, pompierii militari au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu declanșat la locuința lui Adrian R., din localitatea Dulceanca, distrusa de foc aproape in totalitate. La sosirea echipajelor de pompieri focul era generalizat la intreaga casa de locuit. Focul…

- Impuscaturi la un liceu din New Mexico. Sunt cel putin 3 morti, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul asupra mulțimii, au informat autoritatile locale.Totodata, 10 persoane au fost ranite grav.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi, facand referire la dosarul penal deschis pe numele deputatului PSD, Ioan Terea, ca se vor face cercetari cum se fac și alte cazuri similiare, „fara nicio discriminare”.„Se vor face cercetari, fara nicio discriminare”, a spus Lazar,…

- Mai mulți muncitori au fost surprinși în timp ce împingeau o mașina parcata, pentru a putea trece cu un camion pe o straduța dintre blocuri.Incidentul a avut loc, luni, în cartierul clujean Manaștur.Din cauza faptului ca nu avea loc camionul sa faca un viraj,…

- O femeie in varsta de 30 de ani si fiul sau in varsta de 10 ani au murit intr-un accident produs duminica seara pe DN 72, intre Ploiesti si Targoviste, in localitatea prahoveana Filipestii de Targ.

- Negociatorii britanici și europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexit-ului, o suma cuprinsa intre 45 de miliarde și 55 de miliarde de euro, a informat marți seara cotidianul britanic The Telegraph, scrie AFP. Doua surse au confirmat jurnalului ca parțile…

- Noi detalii in cazul mortii violente de la Ighiu. Incendiul in urma caruia a murit belgianul de 54 de ani s-ar fi produs de la un scurtcircuit. Este deschis dosar pentru ucidere din culpa, insa anchetatorii spun ca nu sunt suspiciuni de omor. Reamintim ca duminica, in jurul orei 11.00, pompierii din…

- O ambulanta din judetul Botosani a fost vandalizata de rudele unei paciente de 83 de ani. Autospeciala de la ambulanta a fost lovita cu bolovani de un grup de sateni, iar medicii nu au putut interveni. Femeia de 83 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator, ca urmare a faptului ca medicii nu…

- Poliția spaniola a deschis focul asupra unui francez, aparent dezechilibrat mintal, care striga "Allah Akbar" la un punct de trecere a frontierei, la granița cu Franța, ranindu-l in zona șoldului, au anunțat sambata forțele de ordine spaniole, relateaza AFP, scrie

- Salvatorii au intervenit in numar mare la locul unui accident grav, in care a fost implicat un autoturism la bordul caruia se aflau trei barbati. Totul s-a intamplat pe drumul antional 6, pe raza localitatii timisene Lovrin, dupa ce masina a iesit de pe carosabil, din cate anunta reprezentantii ISU…