- Procurorii anticoruptie au clasat dosarul deschis pe numele lui Marian Petrache, presedintele Consiliului Judetean Ilfov: fapta nu exista. Acesta a fost pus sub invinuire la inceputul anului trecut pentru luare de mita si santaj. Concret, Marian Petrache era acuzat ca in anul 2008 a primit de la primarul…

- Trei angajati ai unui operator de gaz din municipiul Piatra Neamt au suferit arsuri de gradul 1, dupa ce au intervenit pentru obturarea unei fisuri la o teava de gaz la care a izbucnit un incendiu in timpul interventiei, scrie NEWS.RO.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa lui Jean-Claude…

- Incendiu violent, in aceasta dupa-amiaza, in Constanta. O casa a fost cuprinsa de flacari uriase, care amenintau sa se extinda, asa ca vecinii au sunat imediat la 112. Oamenii cred ca omul strazii care locuieste in casa parasita a dat foc la ceva sa se incalzeasca, a plecat, iar flacarile au cuprins…

- Am ajuns s-o vedem și pe asta! S-au batut in studioul tabloidului ”Komsomolskaia Pravda”! E vorba de jurnaliștii ruși Nikolai Svanidze și Maxim Șevcenko, care au inceput sa se ia la pumni dupa ce s-au ofensat reciproc.

- Un incendiu a izbucnit in urma cu putin timp la Scoala Primara din satul Magheresti, comuna gorjeana Sacelu. Din primele informatii, focul a izbucnit in incinta unitatii de invatamant, iar cadrele didactice au decis evacuarea de urgenta a scolii. In ...

- Cel putin 41 de persoane au decedat, iar alte aproximativ 80 au fost ranite in urma unui incendiu produs, vineri, la un spital din orasul sud-coreean Miryang, potrivit ultimului bilant anuntat de autoritati, care au avertizat ca numarul victimelor ar putea sa creasca, relateaza agentia Yonhap.

- Un incendiu a izbucnit, miercuri in jurul orei 17.30, la o casa din localitatea Sub Piatra, comuna Salciua de Jos. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale. ”Stația Campeni intervine cu doua autospeciale la un incendiu izbucnit la o casa…

- Cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar 32, printre care si patru copii, au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit marti dupa-amiaza intr-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Botosani, doua dintre persoane ranite fiind in stare grava.Pompierii au fost solicitati…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o casa din satul Izesti, comuna Baltesti (judetul Prahova), o femeie de 74 de ani fiind gasita moarta de catre echipele de interventie.

- Oamenii - si nu sobolanii - ar fi putut fi cauza raspandirii ciumei in timpul ''Mortii Negre'', una dintre cele mai grave pandemii din istoria omenirii, sugereaza un nou studiu, citat marti de Press Association.''Moartea Neagra'' a devastat populatiile europene intre 1346 si 1353 si a dus…

- O femeie din comuna Stanilesti a suferit arsuri pe 90% din suprafata corporala, in urma unui incendiu izbucnit, miercuri dimineata, in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma…

- In ziua de 15 ianuarie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Mioveni au intervenit…

- Unele pietre pretioase de pe coroana britanica au fost ascunse in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial intr-o cutie de metal pentru biscuiti, ingropata pe domeniul Castelului Windsor, conform unui documentar BBC inca nedifuzat, informeaza Press Association. Pina in prezent se cunostea faptul ca…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la o hala din Zona Libera Braila, in care se aflau deseuri din carton, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, lt.col. Stefan Stoian. Focul a izbucnit, din primele verificari,…

- Cincisprezece autobuze au ars in noaptea de joi spre vineri in urma unui incendiu puternic izbucnit la societatea de transport public din Tulcea, fara a exista persoane ranite. De asemenea, exista pericol de prabusire a acoperisului cladirii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Un pompier a fost ranit, marti seara, in timpul interventiei pentru stingerea incendiului izbucnit la o fabrica de prelucrare a carnii din orasul Topoloveni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, pompierul a calcat intr-o tava cu ulei incins si a suferit arsuri…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marti seara, la o hala de productie a alimentelor in Topoloveni, judetul Arges, flacarile manifestandu-se pe aproximativ 1.600 de metri patrati. Mai multe echipaje de pompieri actioneaza in zona, deocamdata nefiind anuntate victime.Potrivit Inspectoratului…

- Identitatea logodnicului Cameliei este inca necunoscuta, scrie libertatea.ro. Fosta campioana olimpica din 2004 n-a mai putut tine secretul. Citeste si Tatal Cameliei Potec in stare grava, dupa ce a omorat un cal cu masina, pe sosea In trecut, Printul Albert de Monaco a curtat-o intens…

- Camelia Potec s-a logodit. A fost cuplata cu mai mulți oameni din sportul romanesc. Presedintele Federatiei Romane de Natatie, Camelia Potec, si-a anuntat fanii, prin intermediul unei postari pe o retea de socializare, ca s-a logodit. Identitatea logodnicului Cameliei este inca necunoscuta. Fosta campioana…

- Joi seara, la ora 21.39. Garda Nusfalau si SVSU Crasna, din cadrul ISU Salaj, au intervenit la un incendiu izbucnit la o casa in localitatea Mal. Interventia pompierilor a fost ingreunata de un drum impracticabil, la aproximativ 600 m de locul interventiei echipajele s-au deplasat pe jos. Cauza probabila…

- Pompierii din Aiud au intervenit vineri, in jurul orei 14.00, la un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Teiuș. Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD, in localitatea Teiuș, la un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca a unui imobil situat in…

- Un nou incendiu puternic a izbucnit la New York in Bronx. Focul a cuprins tot un bloc de locuințe și a fpcut deja 12 victime. Focul a izbucnit inițial la plarterul claridii dar s-a intins rapid la...

- Sute de autovehicule au fost distruse in urma unui incendiu ce a izbucnit in noaptea de anul nou intr-o parcare din Liverpool, iar zeci de oameni aflati in cladirile din apropiere au fost evacuati, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- O femeie in varsta de 88 de ani a murit intr-un incendiu produs duminica, 31 decembrie, in localitatea Cristelec. Potrivit informatiilor furnizate de catre reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj, pompierii simleuani au fost solicitati sa intervina duminica dimineata,…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la hornul unei case din orașul Campeni din Munții Apuseni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu o autospeciala. ”Stația Campeni intervine cu o autospeciala la un incendiu izbucnit la hornul unei case de locuit din Campeni”,…

- Cel puțin 15 persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara la ultimul etaj al unei cladiri de birouri din Mumbai, India."Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S.

- Locotenentul Dan Lazar, 26 de ani, angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Porolissum” Salaj, a salvat in a doua zi de Craciun, trei persoane dintr-un imobil cuprins de flacari. Potrivit reprezentanților ISU, pompierul era in timpul liber, petrecandu-și Craciunul intr-o locuința din municipiul…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o anexa gospodareasca din municipiul Tulcea, zona Vararie. Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 9 subofiteri. Pompierii au transmis ca nu sunt victime omenesti. ...

- Fostul international liberian George Weah, care saptamana viitoare ar putea fi ales presedintele Liberiei, a declarat ca pentru el Arsene Wenger, cel care l-a antrenat la AS Monaco in urma cu aproape trei decenii, i-a fost ca un tata si i-a aratat afectiune in perioada de varf a rasismului, informeaza…

- Doua persoane, un barbat de 31 de ani si o tanara de 17 ani, au suferit, duminica, arsuri grave, in urma unui incendiu care a izbucnit dupa ce au aruncat combustibil in soba, transmite corespondentul Mediafax.

- Detașamentul de pompieri Arad a executat, luni, un exercițiu cu forțe și mijloace in teren la Spitalul Clinic Județean Arad. Exercițiul a testat capacitatea de coordonare, raspuns și intervenție a...

- Un incendiu a izbucnit astazi, 16 decembrie 2017, in jurul orei 16.00, la o afumatoare in localitatea Tiur. Pompierii militari din Blaj au intervenit pentru stingerea flacarilor. „Garda de intervenție Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o afumatoare in localitatea Tiur,” transmite…

- Stare de alerta in judetul Arges, dupa ce la scoala din localitatea Mioarele a izbucnit un incendiu in aceasta dimineata. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale, informeaza reprezentantii ISU

- Dincolo de probele dificile, barierele de limba și diferențele culturale, experiența asiatica a vedetelor din show-ul de aventura Asia Express-ce va fi difuzat pe Antena 1 incepand cu primavara aceasta, include și multe noutați la capitolul mancare. Echipele sunt nevoite sa se descurce cu un dolar pe…

- Un tânar a dat dovada de mult curaj când, în timpul incendiilor din California, a salvat o vietate. Fara sa stea prea mult pe gânduri, deși acest lucru a însemnat sa-și riște viața, barbatul a salvat un iepuraș care alerga pe marginea dealului în flacari. …

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina joi seara, la un incendiu izbucnit la un bloc de pe strada Nalbei din municipiul Constanta, la fata locului deplasandu-se doua autospeciale, cinci ambulante dintre care trei de la…

- Medicul pediatru spune ca unul dintre adolescentii pe care ii are in grija a incercat sa-si ia viata, disperat de lipsa tratamentului. "Exista, pe imunologie pediatrica, aproximativ 100 de copii a caror viata este pusa in pericol in acest moment. Sunt, unii dintre ei, internati in spital, unii cu boli…

- Gina Pistol, prezentatoarea show-ului de aventura ce va fi difuzat in primavara anului 2018 la Antena 1 a observat ca limba este un obstacol foarte important in aceasta competiție. Așa ca a inceput primele lecții de vietnameza alaturi de localnici.

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, in judetul Ialomita, intr-un autocar cu pasageri care circula pe ruta Buzau - Bucuresti. Nimeni nu a fost ranit, insa circulatia rutiera este oprita pe DN2.Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN2, intre localitatile Ciocarlia…

- Momente de panica la un spectacol de circ din China. Un tigru a scapat in public in timpul reprezentatiei.Sute de oameni asistau la spectacol in momentul in care fiorosul animal a scapat din cusca si s-a napustit asupa multimii. Oamenii au inceput sa fuga panicati.

- Vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”, emisiune ce debuteaza in primavara 2018 pe Antena 1, se confrunta deja cu greutațile unui stil de viața cu care nu sunt obișnuiți, iar suma de 1 euro pe zi este doar una dintre provocarile acestui show.

- Un incediu a izbucnit luni seara la un camin de studenți din Cluj-Napoca. In jurul orei 19 focul a izbucnit la o bucatarie aflata la etajul I al caminului XIV din complexul studențesc Hașdeu. Flacarile au cuprins mobilierul, iar fumul s-a raspandit pe holuri. Pompierii de la Inspectoratul de Urgența…

- Detalii noi în cazul baiețelului de 6 ani dat disparut și gasit a doua zi fara suflare într-o fântâna din localitatea Verejeni, raionul Telenești. Potrivit poliției, în timpul audierilor, principalul suspect, un adolescent de 14 ani, a spus cum s-ar fi întâmplat…

- Salvatorii au intrat in alerta, in cursul diminetii, fiind chemati de urgenta in sectorul 2 al Capitalei, pe o strada unde la parterul unei case izbucnise un incendiu, iar un om a suferi arsuri. Pe langa pompierii care au intervenit pentru a stinge cat mai repede focul si a limita pe cat posibil pagubele,…

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta seara in jurul orei 19:30 intr-un apartament de pe strada Clopotari. Un barbat a fost cuprins de flacari si acum este in stare grava, avand arsuri pe 60- din corp. Doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ), unul cu asistent, altul cu medic,…

- Timpul s-a scurs, iar vedetele care au acceptat provocarea Asia Express sunt acum pe picior de plecare spre o experiența unica, in care vor calatori cu un dolar pe zi timp de o luna pe teritoriu asiatic. Pentru unii dintre aceștia desparțirea este mai grea, pentru ca sunt nevoiți sa iși ia ramas bun…

- Optzeci de persoane din caminul situat pe str. Mihai Viteazul nr.11 din orașul Florești au fost evacuate noaptea trecuta de catre pompieri, dupa ce in cladire a izbucnit un incendiu. Pompierii au fost alertați in jurul orei 3.30, dupa ce un incendiu a izbucnit la primul etaj al scarii centrale a blocului.…

- Toți romanii au vazut macar un episod din faimosul seriald e comedie ”Familia Bundy” – ”Married with Children”, insa nimeni nu știe prin ce drama a trecut actrița din rolul principal, Katey Sagal. In varsta de 63 de ani acum, Katey a vorbit intr-un interviu despre ce i s-a intamplat in timpul filmarilor.…