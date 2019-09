"Promotorul justitiei la Vatican (echivalentul Ministerului Public) a cerut marti trimiterea in judecata a preotului Gabriele Martinelli, sub acuzatia de abuzuri sexuale care ar fi avut loc in seminarul Pie X inainte de 2012, si a preotului Enrico Radice pentru complicitate", a precizat Sfantul Scaun intr-un comunicat.

"Ancheta a fost deschis in 2017 in urma informatiilor publicate de presa" pentru fapte care ar fi fost comise cand Gabriele Martinelli era seminarist si Enrico Radice rector al seminarului Pie X, adauga Sfantul Scaun.

Comunicatul precizeaza ca trimiterea in judecata…