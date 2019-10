Stiri pe aceeasi tema

- Pop Augustin, funcționar public in aparatul de specialitate al primarului comunei Aghireșu a fost gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate (ANI), in perioada cand ocupa funcția de secretar al comunei.

- Agentia Nationala de Integritate sustine ca mandatul de consilier local si functia de membru al Comitetului Director de la radioul public iesean nu pot fi detinute simultan. Catalin Bulgariu le-a ocupat pe ambele in perioada 2012-2016. El ne-a spus ca va ataca decizia ANI in instanta. „Incompatibilitate.…

- Viceprimarul Dragoș Ștefan a primit o adresa de la Agenția Naționala de Integritate, prin care se claseaza dosarul deschis pe numele sau. Acesta era cercetat pentru incompatibilitate, deoarece, in calitate de viceprimar, a fost numit in consiliile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a patru alesi locali. Potrivit unui comunicat al ANI, Cristian Biraruti, primar al comunei Alunu, judetul Valcea, s-a aflat in conflict de interese, deoarece a semnat…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a patru alesi locali. Potrivit unui comunicat al ANI, Cristian Biraruti, primar al comunei Alunu, judetul Valcea, s-a aflat in conflict de interese, deoarece a semnat pe…

- Fostul primar al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, poate reveni de vineri, in functie, ca urmare a deciziei Tribunalului din Sibiu. Instanta a decis suspendarea ordinului emis de prefectul judetului Sibiu, Adela Muntean, prin care Astrid Fodor a fost suspendata din functie. Primarul Sibiului a fost…

- Potrivit unei precizari transmisa de Tribunalul Sibiu, Astrid Fodor solicita instantei sa dispuna constatarea nulitatii ordinului Institutiei Prefectului, "intrucat este emis in mod nelegal", precum si repunerea partilor in situatia anterioara cu plata indemnizatiei cuvenite incepand cu data emiterii…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 3 aleși locali, dupa cum urmeaza:1. NEAG FLORIN, Consilier Județean in cadrul Consiliului Județean Sibiu, Județul Sibiu - INCOMPATIBILITATE Incepand cu…