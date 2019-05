Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti au fost prinsi conducand sub influenta alcoolului in timpul unui control efectuat de Brigada Rutiera vineri seara, in Bucuresti, pe numele unuia dintre ei fiind intocmit dosar de cercetare penala. "In seara de 3 mai, politisti din cadrul Brigazii Rutiere aflati in exercitarea atributiilor…

- Polițiștii Secției 2 Rurala Șimian au depistat, azi noapte, un tanar de 38 de ani, din municipiul Slatina, județul Olt, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN6, in comuna Șimian, județul Mehedinți, sub influenta bauturilor alcoolice. Fiind testat cu ...

- Un barbat de 32 de ani, din Bicaz este cercetat de polițiști sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Ieri, 01 aprilie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Baia Mare au depistat in trafic un tanar de 32 de ani care conducea un autoturism…

- Șoferi din Ighiu și Alba Iulia, prinși și cercetați de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului La data de 20 februarie 2019, in jurul orei 21.00, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Ighiu, l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din comuna…

- Șoferi din Blaj și Cugir, prinși și cercetați de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului și fara permis La data de 06 februarie 2019, in jurul orei 00,30 patrula mixta de siguranta publica formata din politist si jandarm, in timp ce actiona pe strada Republicii din Blaj, a oprit, pentru…