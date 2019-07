Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm clujean aflat in timpul liber, a reușit sa prind un hoț, in timp ce se afla la cumparaturi. ”Miercuri, 17 iulie a.c., in jurul orei 12.00, plutonier Andrei Givan din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Cluj, aflat in timpul liber, intr-un magazin…

- Prezența de spirit a unui pompier cu experiența a limitat efectele unui incendiu izbucnit la un autoturism. S-a intamplat ieri, in cartierul Prundu din Pitești. Un autoturism, condus de un barbat, ce se afla in mers pe bulevardul Petrochimiștilor, a luat foc in dreptul unei biserici. Imediat, șoferul…

- Prezenta de spirit a unui pompier cu experienta a limitat efectele unui incendiu izbucnit la un autoturism. S-a intamplat ieri, in cartierul Prundu din Pitesti. Un autoturism, condus de un barbat, ce se afla in mers pe bulevardul Petrochimistilor, a luat foc in dreptul unei biserici. Imediat, soferul…

- Un instructor auto a fost prins baut in trafic, sambata, de politistii din Novaci. Barbatul se afla in timpul serviciului si avea o alcoolemie de 0,73 mg/litru alcool pur in aerul expirat. „La data de 8 iunie, politisti din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Novaci au depistat in trafic…

- La data de 20 mai a.c., politistii au fost sesizati prin 112 de catre o femeie de 40 de ani, din Bistrita despre faptul ca, in timp ce se afla in depozitul unui magazin din Bistrita i s-a sustras portmoneul in care avea suma de 400 de lei. Ca urmare a cercetarilor efectuate, politistii Biroului Ordine…

- Incerca sa cumpere telefoane mobile cu acte false. A fost prins de polițiștii piteșteni. Luni dupa-amiaza, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au identificat un barbat de 29 de ani din Onești, județul Bacau, banuit de savarșirea infracțiunilor de tentativa de inșelaciune și uz de fals. Din…

- Un talhar care, la sfarsitul saptamanii trecute, a atacat un pensionar in scara unui bloc din Oradea a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost prins de un politist care a auzit din strada stigatele de ajutor ale victimei si a fugit ca sa-i sara in ajutor.

- Un talhar care, la sfarsitul saptamanii trecute, a atacat un pensionar in scara unui bloc din Oradea a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost prins de un politist care a auzit din strada stigatele de ajutor ale victimei si a fugit ca sa-i sara in ajutor.