- Ciclista americana Kelly Catlin, medaliata cu argint cu echipa Statelor Unite in proba de urmarire la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, suferea de depresie in lunile care au precedat sinuciderea sa, saptamana trecuta, la doar 23 de ani, a anuntat

- Scoala de samba Mangueira a castigat miercuri seara cel de-al 20-lea titlu al ei de campioana a Carnavalului de la Rio de Janeiro, cu o defilare contestatara care i-a adus un omagiu fostei activiste si politiciene Marielle Franco, asasinata in 2018, informeaza AFP. Printr-un verdict asteptat…

- Anchetatorii care se ocupa de cazul afaceristului din Vrancea omorat de trei indivizi in propria mașina incep sa puna cap la cap informațiile și dovezile care vor elucida crima. Surse judiciare au declarat pentru Libertatea ca cei trei suspecți in cazul asasinatului sunt Sprinceana Bogdan Ionuț, Cruceanu…

- "Am luat decizia sa ma alatur echipei PRO Romania, constient fiind ca aici este singurul loc in care se poate face, in momentul de fata, politica social-democrata autentica, orientata spre oameni si nevoile lor", afirma Marian Neacsu, intr-o declaratie de presa transmisa marti. El spune ca…

- Nicolae Robu, președintele PNL Timiș, și-a exprimat parerea, pe pagina sa de Facebook, cu privire la lista celor 49 de aspiranți care ar dori sa candideze din partea partidului la alegerile europarlamentare din aceasta primavara. Robu a precizat ca, din punctul sau de vedere, conducerea partidului are…

- Politia din Bremen, nordul Germaniei, a declarat ca agresiunea careia i-a cazut victima Frank Magnitz a avut loc luni dupa-amiaza in centrul orasului. "Tinand cont de functia victimei, noi credem ca este vorba despre un act motivat politic", a declarat politia, indicand ca serviciile pentru…

- Nicoleta Dumitrescu Vesti bune pentru impatimitii sportului alb! Ieri au fost deschise, oficial, partiile din cea mai cunoscuta statiune de pe Valea Prahovei – Sinaia – pentru sezonul de iarna. Potrivit Primariei Sinaia, partia “Drumul de vara”, dar si toate cele cinci partii din golul alpin au fost…

- Decizia a fost luata: Elena Udrea este pusa in libertate! Se confirma, astfel, ca toate deciziile luate de completul de 5 judecatori nu stau in picioare, iar lucrurile trebuie reevaluate, revizuite de un complet alcatuit legal. Statul roman trebuie sa reacționeze rapid.