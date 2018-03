Stiri pe aceeasi tema

- Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii. TVR a aflat pe surse, in exclusivitate, cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula ar urma sa fie aplicata timp de trei ani dupa care va fi inlocuita…

- Inflatia a urcat in februarie la 4,7% fata de februarie 2017, iar fata de ianuarie 2018 cresterea este de 0,3%, informeaza Institutul National de Statistica, intr-un comunicat. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2017 – februarie 2018) fata de precedentele 12 luni (martie…

- Sute de cazuri de braconaj cinegetic sunt descoperite anual de catre politisti, iar tot atatea persoane sunt cercetate in dosare penale dupa ce au vanat fara permis sau fara aviz de la AJVPS. Potrivit surselor, primarul comunei Recea Cristur, Laurian Alexandru Rus, impreuna cu alti amici, a fost prins…

- Unele cazuri de crima care au avut loc din 2015 incoace sunt fie inca in ancheta, fie inca pe rolul instantelor de judecata. Faptele comise sunt de-a dreptul oribile si au socat o tara intreaga. Au fost si bistriteni care au ucis dincolo de granitele judetului. Continuam sa va prezentam seria de crime…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca termenul de 1 aprilie 2018 la care trebuia facuta recalcularea preturilor la medicamente va fi amanat pentru 1 septembrie 2018. Ea a adaugat ca preturile la unele medicamente s-ar putea mari, dar cresterea nu va fi semnificativa, anunța Mediafax.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența anunța ca mai multe cai din zona Ciosa – Piatra Fantanele au fost blocate de zapada viscolita in ultimele ore. Conform ultimelor informații primite de la jandarmii montani Piatra fantanele, DC 5A Piatra Fantanele – Ciosa a fost blocat din cauza zapezii…

- Situatie foarte ciudata in dosarul IPJ Gate, in care sunt trimisi in judecata Ioan Ovidiu Muresan – fostul sef al IPJ Bistrita-Nasaud, Roberto Hasnas – fostul sef al Politiei Rutiere Bistrita-Nasaud si Leon Closca – fostul comandant al Politiei Nasaud, alaturi de alte patru persoane, pentru infractiuni…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- Politistii de imigrari din Bistrita-Nasaud au depistat doi barbați din Turcia, care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de sedere. Aceștia au fost sancționați contravențional și obligati, prin decizii de returnare, sa paraseasca teritoriul Romaniei in 15 zile. Politistii…

- Doi tineri din Rodna sunt cercetati de politisti, pentru furt calificat, dupa ce in luna ianuarie ar fi spart mai multe locuinte din comuna, de unde ar fi sustras mai multe bunuri. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate de oamenii legii. Potrivit IPJ BN, zilele trecute, in cadrul cercetarilor…

- O stire extrem de concisa publicata in data de 13 februarie 2018, pe site-ul IPJ BN, de Compartimentul de Relatii Publice al politiei bistritene, a adus la cunostinta opiniei publice ca a fost extradat din Suedia, un barbat din Bistrita, care are de executat 22 de ani de inchisoare pentru savarsirea…

- Irinel Popescu, fost presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a fost pus sub control judiciar pe cautiune de DNA, fiind acuzat de luare de mita. Cautiunea depusa este de 150.000 euro. „In perioada 2007-2009, inculpatul Irinel Popescu, in calitate de presedinte al C.N.A.S., a solicitat…

- O femeie si un barbat de etnie roma, acuzati de evaziune fiscala in forma continuata, au fost obligati, marti, printr-o sentinta data de magistratii Tribunalului Iasi, sa faca cel putin patru clase primare. ”In temeiul dispozitiilor art. 86, indice 3, aliniatul 3 Cod penal din 1969, le impune inculpatilor…

- Fostul deputat Vlad Cosma sustine ca nu s-a prezentat, marti, la DNA pentru ca este intr-o vacanta pentru a isi sarbatori ziua de nastere, acesta precizand ca va merge la audieri saptamana urmatoare. Cosma sustine ca un procuror i-a cerut 250.000 euro pentru a ii clasa un dosar, potrivit flux24.ro „Am…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu aproximativ o jumatate de ora, la pasarela din Beclean. Un sofer aflat la volanul unui Mercedes, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, aterizand pur si simplu in curtea statiei peco din apropiere.…

- Epopeea cladirii de pe Sincai pe care a ridicat-o Primaria Bistrita pentru a-si muta acolo o parte din activitate pare sa nu se mai termine. De curand, municipalitatea a dat in judecata firma care a ridicat cladirea pentru ca i-a pierdut cartea tehnica. Problemele cladiri de pe strada Sincai, care…

- Ca tot am vazut ca multa lume o plange pe Alina Bica, fosta sefa a DIICOT-ului. N-aveti de ce fratilor. A fost o ticaloasa si o nenorocita ca si alti stalpi ai sistemului de represiune instalat in Romania de derbedeul Basescu cu sprijinul intersat al unor institutii din strainatate. Ce-mi place este…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- La data de 7 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Bistrița, impotriva unei tinere, de 20 ani, respectiv a unui tanar, de 26 ani, ambii din Josenii Birgaului. Cei doi au fost condamnați…

- Dupa ce ca este anchetat pentru furt si a fost pus sub control judiciar, un tanar bistritean a fost prins umbland pe strada inarmat, desi ii era complet interzis. Acum nu este exclus ca acesta sa ajunga dupa gratii. Potrivit IPJ BN, in noaptea de 6/7 februarie a.c., pe o strada din municipiul Bistrița,…

- Un adolescent din Nasaud s-a ranit destul de grav azi-noapte, dupa ce a intrat intr-un gard cu mopedul pe care il conducea. Problemele nu s-au terminat aici pentru baiat fiindca politistii au descoperit ca el nu avea nici permis de conducere pentru un astfel de mijloc de transport, dar nici mopedul…

- Un barbat din Ciceu Mihaiesti are probleme cu legea, dupa ce politistii l-au prins desfasurand activitati de paza la negru. De asemenea, in urma unui control derulat pe linie de paza si protectie, la finele saptamanii trecute, la mai multe societati comerciale din comuna Petru Rares, politistii au…

- Sase persoane arestate la domiciliu au fost verificate inopinat, in acest weekend, de politistii bistriteni. Una dintre acestea, o femeie din Josenii Birgaului, nu a fost gasita la domiciliu, asa cum prevad obligatiile impuse de instanta, ci era plecata la… shoping. Drept urmare, oamenii legii au sesizat…

- Bilanțul activitații IPJ BN a ascuns sub preș, prin omisiune, o stare de spirit negativa existenta in randul polițiștilor din structurile operative, pe cale sa de-a in clocot. Din cauza aplicarii dupa ureche a Legii salarizarii, in special polițiștii aflați in strada, cei care se confrunta direct cu…

- Fostul patron al U Cluj, Florian Walter, se afla in spatele unei afaceri de aproximativ 140 de milioane de euro prin care se vor gestiona deseurile din judetul Suceava. Contractul respectiv a fost incheiat prin firma Romprest Energy SRL pe o perioada de 25 de ani. Singurul actionariat al firmei este…

- Un polițist din cadrul IPJ Maramureș a fost trimis in judecata, luna trecuta, pentru ucidere din culpa. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud este vorba despre Ferședi Bogdan Mircea, care in luna august 2014, in afara atribuțiilor de serviciu, nerespectand…

- Un barbat din cartierul bistritean Viisoara a fost retinut de politisti din cauza ca acesta nu a respectat un ordin de restrictie emis de instanta Judecatoriei Bistrita, la finele anului trecut. Pe numele barbatului, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea hotararii judecatorești.…

- Fara nici o indoiala, imprumutatul banilor cu dobanda, camata, de catre persoane fizice, este una din cele mai parșive manifestari ale fenomenului de crima organizata in prezent. Deși este evident faptul ca infracțiunea este savarșita de grupuri criminale organizate, autoritațile trateaza problema ca…

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului, potrivit mediafax.ro Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce…

- Un autoturism de lux care valoreaza aproape o avere a disparut in urma cu cateva nopți de pe o strada din Lugoj. Mașina, unica in oraș, un Maserati Ghibli, a disparut din fața casei proprietarului, un om de afaceri din Lugoj, potrivit banatulazi.ro ”Practic a fost furata in trei minute. Cu siguranța este…

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania, transmite Romanian Global News. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor…

- Sorin Hangan, liderul PNL Bistrita, sustine ca organizatia pe care o conduce va desemna pana in toamna un candidat la Primaria Bistrita. Unul redutabil, intrucat liberalii nu vor sa mai repete aceleasi greseli din trecut. „Trebuie sa-l anunțam și noi, nu doar alții. Obligatoriu anul acesta, cel tarziu…

- Doi barbati din Bistrita-Nasaud au ajuns la inchisoare, dupa ce politistii au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii. Unul dintre ei este din Negrilesti si a fost condamnat pentru conducere a unui autovehicul fara permis. Celalalt este din Nasaud si a fost condamnat pentru furt…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit marti, in jurul orei 14.00, in apele raului Someș, in dreptul satului Nimigea de Sus, aproape de puntea pietonala de langa stația de carburanți. Trupul neinsuflețit era oprit sub o banchiza de gheața, la circa 5 metri de mal. Din informațiile polițiștilor, este vorba…

- Polițiștii bistrițeni au depistat un barbat, de 45 ani, urmarit international de autoritațile din Belgia, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Schimbul de date si informatii s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Poliției Romane. Luni,…

- Dupa ce a fost acuzat ca vrea sa instaureze o dictatura, presedintele filipinez Rodrigo Duterte si-a instruit luni armata si politia sa il impuste in cazul in care acest lucru se va intampla, potrivit știrileprotv.ro Totodata, armata are la mana aceasta decizie și daca președintele va sta la putere…

- Dupa ce a jonglat cu mai multe firme, in speranța de a scapa de creditorii care le suflau in ceafa, administratorii Gomar Lux apeleaza la unul dintre cei mai bogați romani, bazandu-se pe cea mai noua investiție a acestuia. Este vorba despre Ion Țiriac, care s-a bagat anul trecut și pe piața de carburanți.…

- Cinematograful Dacia a deschis vanzarile pentru unul dintre cele mai așteptate titluri ale acestui an: Cincizeci de umbre descatușate Jamie Dornan și Dakota Johnson se reintorc in rolurile lui Christian Grey și Anastasia Steele in CINCIZECI DE UMBRE DESCATUȘATE, cel de-al treilea capitol al seriei bazate…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua noi avertizari. Prima este valabila in intervalul 19 ianuarie, ora 20 – 20 ianuarie, ora 08. Fenomenele vizate sunt ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramureș și Transilvania, precipitații mixte in Moldova,…

- Polițiștii de la investigații criminale au pus in aplicare trei mandate de executare a pedepsei inchisorii. Trei barbați din Dumitrița au fost condamnați la inchisoare pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare, miercuri,…

- Deputatul USR, Tudor Pop, a postat pe pagina lui de socializare facebook, ca asistenta Vioricai Dancila, este una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv de catre Liviu Dragnea. „Colegul meu de la Cluj, Daniel Kloyber, face o observație foarte interesanta. O reproduc…

- Un politist a recunoscut 52 de fapte de mita intr-un dosar de coruție in care este cercetat și un barbat pentru complicitate. Potrivit Directiei Generale Anticoruptie, polițistul de la Serviciul de Permise din Prahova a recunoscut anchetatorilor savarsirea a 52 de infractiuni de luare de mita. In acelasi…

- Doi tineri din Lechinta, dintre care unul este minor, au fost identificati de politisti ca fiind autorii unui furt care a avut loc in ultimele doua saptamani. Cei doi au furat, nici mai mult nici mai putin decat 90 de baloti de fan. La data de 9 ianuarie a.c., in cadrul cercetarilor intr-un dosar…

- Aproximativ 2,5 centimetri de zapada au cazut in Sahara, in urma unei furtuni. Este pentru a treia oara in ultimii 38 de ani cand ninge in orasul Ain Sefra din Algeria, iar dunele de nisip au fost acoperite de zapada. Zapada a inceput sa cada in primele ore ale zilei de duminica, iar fotograful Karim…

- Chiar daca victimele susțin ca au fost agresate inclusiv de polițistul și luptatorul MMA Tudor Prian, reprezentanții IPJ Cluj au transmis ca, din contra, Prian a incercat sa aplaneze conflictul, fara a agresa vreo persoana. ”Referitor la articolul publicat, va comunicam faptul ca au fost dispuse verificari…

- Asasinarea unei avocate care milita pentru apararea drepturilor omului a provocat proteste in Ucraina, unde seful diplomatiei a catalogat acest caz drept o „sfidare la adresa statului“, potrivit adevarul.ro Irina Nozdrovska a fost gasita luni, intr-un rau, in apropiere de Kiev, in contextul in care…

- Un bistrițean s-a ales cu dosar penal dupa ce, in urma cu aproximativ doua saptamani, a accidentat pe trecerea de pietoni un adolescent in varsta de 15 ani, și apoi a fugit. Miercuri 27 decembrie a.c., in cadrul cercetarilor intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de parasirea locului…

- Dupa cinci ani de procese, magistrații Tribunalului București au pronunțat ieri sentința in cazul omului de afaceri Nelu Iordache care a fost trimis in judecata in 2013 in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nadlac – Arad, de aproximativ 22 de kilometri, fiind…

- In aceasta saptamana, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice intensifica acțiunile pentru protejarea populației impotriva activitaților comerciale ilicite. Ca urmare a neregulilor constatate polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare totala de 35.000 lei,…

- In weekend, pe raza Secțiilor de Poliție Rurala Prundu Bargaului, Nasaud și Singeorz-Bai au fost organizate și desfașurate acțiuni pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, fiind aplicate sancțiuni in valoare de 10.000 lei și confiscata cantitatea de 5 mc material lemnos și 5 pomi de Craciun.…