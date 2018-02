Stiri pe aceeasi tema

- "Viețile oamenilor sunt distruse de o simpla acuzație. Unele sunt adevarate, altele sunt false. Unele sunt vechi, altele sunt noi. Nu exista nicio recuperare pentru cineva acuzat in mod fals - viața și cariera au disparut. Mai exista un proces corect?", a scris, pe Twitter, președintele Donald Trump.…

- Ofiterii de investigare a fraudelor economice ai sectorului Centru din cadrul Directiei de Politie a mun.Chisinau in comun cu angajații Direcției nr. 3 a INI al IGP și specialiștii din cadrul Direcției sanitar veterinara, au intreprins mai multe masuri de contracarare a cazurilor de transportare și…

- Un barbat in varsta de 29 de ani a fost spitalizat de urgența, dupa ce a fost impușcat de un consatean in picior. Incidentul a avut loc joi noaptea in localitatea Bogheni din raionul Ungheni.

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat ca un muncitor a fost prins intr un utilaj dupa ce un stalp a cazut peste vehicul. Incidentul s a produs in depozitul nr. 4 al societatii Oil Terminal.Potrivit ISU Dobrogea, spre locul evenimentului se indreapta descarcerarea grea si o ambulanta terapie…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia…

- O tanara din Marea Britanie, aflata pentru prima data in vizita in Nigeria, a avut parte de un incident extrem de neplacut, pe care l-a povestit pe Twitter . Dupa ce i-a fost furat smartphone-ul, un iPhone, femeia a mers la primul politist pe care l-a vazut. In loc sa o ajute, barbatul a inceput sa…

- Afganul a ajuns in tara la inceputul acestui an. A solicitat azil politic, insa la scurt timp s-a razgandit si a renuntat la cererea sa. In aceste conditii, tanarul de 20 de ani avea termen de 15 zile sa paraseasa tara. „Ca urmare a celor constatate, s-a dipus masura luarii in custodie publica, strainul…

- Scene șocante in fața unei gradințe din sectorul 3 al Capitalei. Un barbat a injunghiat mortal o femeie, apoi s-a sinucis, potrivit Realitatea TV.Incidentul a avut loc vineri, in jurul ore 12! La fața locului s-au deplasat polițiști care fac cercetari!Vom reveni!

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Noel Francisco, reprezentant al Departamentului de Justitie, a precizat in fata Curtii ca "timpul este esential", cerand o decizie inainte de luna iunie.Potrivit expertilor juridici, luarea unei decizii in acest caz ar putea sa dureze si un an, daca instanta va refuza sa analizeze cauza…

- Ofițerii de poliție judiciara ai DGA Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au prins in flagrant un agent de poliție din cadrul IPJ Timiș, in timp ce remitea unei persoane (denunțatoare in cauza) 550 de euro reprezentand diferența pana la 4.600…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Vizita medicala anuala a lui Donald Trump, prevazuta pentru sfarsitul acestei saptamani, nu include si un examen psihiatric, a anuntat Casa Alba luni, intr-un moment in care unii dintre criticii presedintelui american pun la indoiala in mod public sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita…

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza Reuters. Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul...

- Caz de-a dreptul ilar in raionul Vulcanesti. Doi inspectorii de patrulare, care fugeau de ofiterii CNA dupa ce au luat mita, au ajuns cu masina in sant.Incidentul a avut loc acum cateva zile.

- Un sofer a fost prins conducand pe Transalpina, judetul Gorj, o masina neinmatriculata. Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Gorj au depistat ieri in trafic un barbat de 31 de ani, din municipiul Ramnicu-Valcea, in timp ce conducea un autoturism pe ...

- Riabkov a declarat ca SUA se folosesc in mod deliberat de situatia din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear incheiat de marile puteri cu Teheranul in 2015. Intr-o postare pe Twitter, presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca SUA ii vor sprijinul "atunci cand va…

- Un grup organizat de hoti din Timisoara a fost aproape sa dea lovitura odata cu trecerea in Anul Nou. Marti, 2 ianuarie, barbatii au patruns intr-un garaj al unei societati comerciale, de unde au incercat sa fure trei mașini. Sesizati de faptul ca mai multe persoane se afla in curtea garajului, unde…

- Dupa ce liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat ca butonul nuclear se afla pe biroul sau în permanenta, astfel ca SUA nu vor "putea sa înceapa un razboi". Într-un discurs televizat, el a spus ca întreg teritoriul american se afla în raza de actiune…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de 'milioanele de persoane fara adapost si infometate' din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AGERPRES, citand AFP. "Iranul a esuat la toate…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AFP. "Iranul a esuat la toate…

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica, pe Twitter, urari de Anul Nou americanilor, subliniind ca impreuna vor face "America mareata din nou", potrivit news.ro. "Ce an a fost, si suntem abia la inceput. Impreuna facem America mareata din nou! La multi ani!", a scris Trump pe Twitter.

- George H. W. Bush, al 41-lea presedinte al Statelor Unite (1989-1993), a trecut in viata sa printr-un moment mai putin stiut. Pe timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a fost salvat de patru ori din mainile inamicului japonez, iar o data chiar din gurile canibalilor, dupa cum s-a aflat mai tarziu.

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, simbata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC. Intr-un mesaj postat pe contul personal…

- Tuturor ni se intampla sa avem o zi grea sau sa primim vesti ingrijoratoare si sa nu gasim momentul sau dispozitia necesara pentru a apela un prieten. Retelele de socializare si microblogging au o valoare insemnata in astfel de momente, actionand ca un instrument ce reduce axietatea, sugereaza un studiu…

- Politia militara din Olanda a deschis focul vineri asupra unui barbat înarmat cu un cutit la Aeroportul Amsterdam-Schiphol. Situatia este acum ”sigura”, a informat politia pe Twitter. Un barbat a fost tinta focurilor de arma "ale politiei militare la Schiphol dupa ce…

- Prafurile au fost gasite in timpul unei razii intr-un club din Oradea, iar politistul cu pricina, ajutorul sefului de Post din Sintandrei, pretinde ca e victima unei conspiratii. Mascatii au gasit in buzunarele colegului lor 5.000 de lei si si un plic mototolit in care erau mai multe pachetele cu…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- Cuba a transmis oficialilor americani, in timpul unor discutii despre migratie de la Havana, ca decizia SUA de a suspenda procesul de obtinere a vizelor de la ambasada americana pe insula „afecteaza serios” relatiile in familii si schimburile intre oameni, informeaza Reuters, conform news.ro.Relatiile…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a promis luni ca SUA va ramane liderul mondial in explorarea spatiala si ca a inceput un proces de a-i trimite inapoi pe Luna pe astronautii americani, relateaza Reuters.

- Incidentul a avut loc in dimineața zilei de luni la terminalul de autobuze al autoritații portuare din apropiere de Times Square."NYPD se afla la intervenție la o explozie de origine necunoscuta la intersecția 42nd Street și 8th Ave, #Manhattan", se arata intr-un mesaj pe Twitter postat de Poliție.…

- Sambata seara, aproximativ 20 de barbati mascati au atacat cu cocktailuri Molotov, o sinagoga din Gothenburg, in care avea loc un eveniment pentru tineri, anunta Sunday Express, citand presa suedeza, potrivit News.ro . Politia a sosit la fata locului, unde studentii evrei aflati in cladire se refugiasera…

- Incidentul a avut loc in localitatea Sangeorz-Bai. Doi politisti au intervenit sa aplaneze un scandal, insa au fost atacati de una dintre persoanele recalcitrante. Citeste si Focuri de arma in judetul Bistrita. Un barbat a fost impuscat dupa ce a atacat cu o bata o patrula de politisti…

- Președintele american Donald Trump a scris sambata pe contul sau de Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe generalul Michael Flynn, care era consilier pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, pentru ca acesta l-a mințit pe vicepreședintele Mike Pence și Biroul Federal de Investigații…

- Donald Trump a anuntat vineri ca Secretarul de Stat Rex Tillerson nu va parasi pozitia pe care o are in cadrul administratiei de la Casa Alba. In ultima saptamana, mai multe publicatii au transmis ca Tillerson urmeaza sa fie inlocuit cu actualul director al CIA, Mike Pompeo. "Mass media au…

- Un tanar german, Bahtiyar Duysak, s-a prezentat ca fiind angajatul Twitter care a dezactivat contul lui Donald Trump pe 2 noiembrie, timp de 11 minute, in ultima sa zi de munca la reteuaua de socializare, relateaza Reuters, conform news.ro.Site-ul american TechCrunch, specializat in actualitatea…

- Cei doi sefi ai opozitiei democrate din Congresul SUA au anuntat ca nu vor merge la o reuniune prevazuta pentru marti, la Casa Alba, cu Donald Trump, ca raspuns la o postare ofensiva pe Twitter in care presedintele a insinuat ca oricum "niciun compromis bugetar nu este posibil", relateaza AFP."Tinand…

- "Libertatea noastra depinde de libertatea presei, iar acest lucru nu poate fi limitat fara a fi pierdut", comenta acesta, sambata seara pe o rețea de socializare. Comey a postat un citat dintr-o scrisoare de 200 de ani pe care Jefferson o scrisese la medicul care a tratat-o pe Lucy Elizabeth Jefferson,…

- Trei militari aflati in post la Casa Alba ar fi avut „contacte nepotrivite” cu femei straine in timpul recentului turneu in Asia al lui Donald Trump, informeaza news.ro. Incidentul s-ar fi petrecut in timpul vizitei in Vietnam a presedintelui american.

- Un medic ginecolog dintr-un spital din Timișoara a fost prins in flagrant de luare de mita, a sumei de 450 de lei, miercuri, de ofițerii Direcției Generale Anticorupție Timiș, dupa un apel la linia verde anticorupție 0800.806.806. ''Ofițerii de poliție judiciara ai Direcției…

- "In numele familiei Cassidy și cu profunda tristețe anunțam decesul parintelui, unchiului și fratelui nostru drag, David Cassidy. David a murit inconjurat de oamenii care il iubeau, fericit și eliberat de durerea care l-a chinuit atata vreme", a anunțat familia intr-un comunicat. In februarie…

- Dosare penale pentru uz de fals și conducere fara permis pentru un tanar de 21 de ani, in Vama Cenad. Acesta este cercetat de polițiști dupa ce a prezentat la control un permis de conducere fals.

- Aproximativ 3.000 de soldați americani au fost desfașurați suplimentar in Afganistan, in conformitate cu noua strategie a președintelui Donald Trump pentru aceasta țara devastata de razboi, a anunțat joi Pentagonul, scrie AFP. Ministerul american al Apararii evaluase pâna în…

- O manevra gresita facuta in fata unei autospeciale de politie, de catre un sofer care se urcase baut la volan, a dus la urmarirea si identificarea acestuia. In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat ca cel de la volan consumase alcool peste limita legala.Incidentul a avut loc marti ...

- Fostul international irlandez Liam Miller, in varsta de 36 de ani, sufera de cancer pancreatic. Jucatorul, care este tratat in Statele Unite, a primit mesaje de sustinere din partea fostelor sale cluburi, Manchester United, Celtic si Sunderland. “Gandurile tuturor celor de la Manchester United sunt…