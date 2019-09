Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul si ministrul de interne italian Matteo Salvini a felicitat luni formatiunea de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pentru rezultatele bune obtinute la alegerile de duminica din doua landuri germane, relateaza DPA. "Felicitari prietenilor nostri de la @AfD pentru…

- Un copil de doi ani a fost la un pas sa-și piarda viața dupa ce a fost atacat de un leopard, in timpul unei vizite la o gradina zoologica. Se pare ca unul dintre membrii familiei sale a deschis ușa cuștii...

- Rusia acuza guverne si media straine ca sustin manifestatiile opozitiei ce reunesc mii de oameni in fiecare weekend in centrul capitalei ruse de la mijlocul lunii iulie, pentru a protesta impotriva respingerii unor candidaturi ale opozantilor la alegerile locale din septembrie.Citat de…

- Prichindeii care vor trece pragul gradinii zoologice din Timișoara, vineri, vor avea parte de multe surprize. Reprezentanții Primariei Timișoara anunța ca și in acest an va fi sarbatorita, pe data de 9 august, Ziua internaționala a gradinilor zoologice și parcurilor, pentru a marca importanța conservarii…

- Cu o temperatura de 40,5 grade Celsius masurata in vestul Germaniei, recordul absolut de caldura inregistrat in tara a fost depasit miercuri, a anuntat serviciul meteorologic german (DWD), potrivit AFP. "Nou record de temperatura in Germania! Cu 40,5 grade Celsius, recordul precedent de…

- Gradina zoologica din orasul Halle, estul Germaniei, a declarat ca puiul de panda rosu, care are o blana de culoare maron-roscata si o coada lunga dungata, s-a nascut in iunie. Puiul, care nu are inca un nume, este ingrijit de mama sa, Cherry, in varsta de trei ani. Cherry si tatal puiului,…

- Romania a disputat ieri meciul din semifinalele campionatului european de fotbal din Italia. Naționala noastra a jucat impotriva Germaniei un meci extrem de dificil care, insa nu ne-a adus locul mult dorit in finala. Deși acești copii nu au reușit sa ajunga pana in finala acestui campionat cu siguranța…

- Un pui de caprioara de cateva saptamani a fost confiscat de la un barbat din Leova si adus la gradina zoologica din Capitala. Barbatul, care mergea pe strada cu puiul intr-o sacosa, a fost oprit de un echipaj de politie.