Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au anuntat ca doua avioane militare Suhoi Su-34 au intrat in coliziune in aer, vineri, deasupra Stramtorii Tatar, in Marea Japoniei, relateaza agentia Tass, citata de Mediafax.

- Iliusin Il-2 a fost unul dintre cele mai produse avioane din istoria militara. Mai mult de 36.000 de astfel de avioane sovietice au fost construite, dintre care cele mai multe in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial. A devenit un avion de lupta...

- Kremlinul a respins marti criticile SUA privind zborurile militare ruse catre Venezuela, informand ca a fost nepotrivit si gresit din partea Secretarului de Stat american Mike Pompeo sa condamne actiunile Moscovei, scrie...

- Doua aeronave ale Marinei Statelor Unite la bordul carora se aflau sapte militari americani au disparut în spatiul aerian din apropierea Japoniei, au transmis miercuri reprezentantii Marinei, citati de Reuters.

- Avioane multirol israeliene au atacat, joi seara, pozitii militare in Siria, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate siriene citate de presa siriana si israeliana.Potrivit agentiei de presa SANA, sistemele antiaeriene siriene au deschis focul spre "tinte inamice", la periferia orasului…

- Prabusirea unui aparat de zbor militar in Istanbul a curmat patru vieti. O singura persoana a supravietuit accidentului de elicopter. Toate victimele sunt soldati. Elicopterul s-a prabusit in centrul orasului Istanbul, mai exact in cartierul Sancaktepe, potrivit site-ului BBC. Din cate se poate vedea…

- Rusia a trimis, luni, un avion de vânatoare pentru interceptarea unei aeronave americane de recunoastere, în zona internationala a Marii Negre, anunta armata Statelor Unite, denuntând o actiune "iresponsabila" a Moscovei.

- Rusia a trimis, luni, un avion de vanatoare pentru interceptarea unei aeronave americane de recunoastere, in zona internationala a Marii Negre, anunta armata Statelor Unite, denuntand o actiune "iresponsabila" a Moscovei.