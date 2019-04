Stiri pe aceeasi tema

- New York da în judecata familia care deține compania care a creat OxyContin. New York se alatura astfel unei liste tot mai lungi a guvernelor care încearca sa stabileasca vinovația și gradul de responsabilitate al deținatorilor de companii producatoare de medicamente pentru criza naționala…

- Cinci persoane aflate la bordul unui elicoter de salvare au murit dupa ce aparatul de zbor s-a prabușit într-o zona montana din sud-vestul Iranului, potrivit televiziunii naționale iraniene, relateaza AFP. Elicopterul fusese trimis sa ajute o femeie de 26 de ani care însarcinata. Nava…

- Cel putin 23 persoane au murit in statul american Alabama, printre care si cativa copii, din cauza unei tornade.Unii oameni inca sunt blocati in moloz, iar autoritatile spun ca sunt cateva zeci de raniti. De asemenea, mii de oameni au ramas fara curent electri.

- Departamentul de radiologie al Mayo Clinic a cercetat cazul unui barbat, in varsta de 69 de ani, din Arizona, care a primit tratament radioactiv intravenos, cu Lutețiu 177, pentru o tumoare la pancreas.

- Optsprezece milioane de copaci din California au murit pe parcursul anului trecut, un bilant trist pe care autoritatile il considera insa un semn conform caruia epica disparitie a arborilor din zonele montane impadurite din acest stat american da in sfarsit semne de incetinire, relateaza marti DPA.…

- Patru soldati si-au pierdut viata ca urmare a prabusirii unui elicopter militar luni intr-un cartier din partea asiatica a orasului Istanbul, a anuntat guvernatorul orasului, Ali Yerlikaya, citat marti de...

- Patru persoane au murit in urma prabusirii elicopterului militar in orasul turc Istanbul, anunta autoritatile, citate de site-ul cotidianului Hurriyet, potrivit mediafax. "Patru militari au murit in accident", a declarat guvernatorul regiunii Istanbul, Ali Yerlikaya. Autoritatile turce…

- O coliziune intre un avion de mici dimensiuni si un elicopter care avea la bord schiori pe care ii transporta la un ghetar din nord-vestul Italiei in regiunea Val d’Aosta a dus la moartea a cinci persoane, au informat autoritatile, scrie Associated Press.