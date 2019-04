Stiri pe aceeasi tema

- Un proiectil a fost descoperit intr-un cartier al municipiului Petroșani. In cursul dimineții un proiectil a fost gasit in Cartierul Aeroport din municipiul Petroșani, mai exact la blocul 4 de pe strada Venus. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției Locale pentru asigurarea…

- Ca urmare, potrivit municipalitatii, vor fi 10.717 beneficiari. De asemenea, acestea vor fi distribuite si veteranilor de razboi, in numar de 150. Distribuirea carnetelor cu tichete sociale va incepe pe 15 aprilie si se va finaliza pe 15 iulie. Programul de distribuire este de luni pana vineri, in intervalul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri, la Brasov, ca la intalnirea pe care a avut-o cu directorii caselor de pensii joi seara s-a stabilit un program si un colectiv de lucru pentru punerea in aplicare a noii legi a pensiilor, respectiv emiterea deciziilor de recalculare conform grupelor de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in localitatea Balotesti, judetul Ilfov. Potrivit lui Bogdan Toma, purtatorul de cuvant al ISUBIF o hala in care se afla materiale de constructii din Balotesti a fost…

- Și în 2019, Gheorghe Balașoiu, fostul comandant al Penitenciarului Colibași ramâne cel mai bine platit pensionar din România. Acesta încaseaza lunar o pensie de 66.701 lei, potrivit datelor obținute de bugetul.ro de la Casa de Pensii. Pensia medie în județul…

- ROMANTELE, MUZICA LAUTAREASCA, TIGANEASCA SAU CEA DE PAHAR INCEP SA DISPARA. MARII ARTISTI PE CARE I-A AVUT ALBA IULIA IN ULTIMII ZECI DE ANI S-AU STINS. TRADITIA ESTE DUSA MAI DEPARTE DE O MINA DE OAMENI. PRINTRE EI S-A NUMARAT SI GHEORGHE ADAM SAU ‘’GOGA’’. DIN PACATE, ARTISTUL A PIERDUT LUPTA CU…

- Un cuplu de pensionari din Galați are de 12 ani grija de un adapost pentru pisicile abandonate. Deși au uitat de cand nu au mai plecat intr-un concediu, cei doi soti spun ca nu pot lasa 120 de feline fara hrana, curațenie și mai ales fara atenție in fiecare zi.

- Echipaje ale Salvamont din județele Alba și Bihor, precum și jandarmi montani au plecat, luni seara, in cautarea unui grup de 6 tineri olandezi care s-ar fi ratacit in zona Vartop, din Munții Apuseni. Aceștia au reușit sa apeleze numarul de urgența 112 și sunt in legatura cu forțele de intervenție,…