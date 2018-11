Stiri pe aceeasi tema

- Doi republicani, Duncan Hunter, membru al Camerei Reprezentantilor din California, si Chris Collins, membru al Camerei Reprezentantilor din New York, inculpati pentru fapte penale, au fost realesi marti, potrivit postului CNN.

- Orice student isi doreste sa calatoreasca in vacanta de vara, si, daca s-ar putea, sa puna si cativa bani de-o parte. Asa se face ca programele de tip Work & Travel, cu destinatia Statele Unite, sunt tot mai populare printre tinerii din tara noastra. Pentru mulţi dintre ei, şansa de a…

- Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat la New York speranța ca evoluția Romaniei in cadrul ONU va convinge liderii mondiali sa susțina candidatura țarii noastre pentru un mandat de membru nepermanent in Consiliul de Securitate, in perioada 2020-2021.

- Un membru al Congresului SUA, reprezentant republican al statului California, si sotia sa au fost inculpati marti de un juriu federal, care i-a acuzat ca au deturnat 250.000 de dolari din fondurile de campanie...