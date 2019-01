Stiri pe aceeasi tema

- Aterizare de urgenta pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Un avion al unei companii low-cost care venea din Cipru si se indrepta spre Bucuresti a fost adus la sol! Ce s-a intamplat?

- O cursa de linie care venea din Cipriu a aterizat de urgența pe Aeroportul ”Mihail Kogalniceanu” din Constanța. La bordul cursei Blue Air se afla 109 pasageri. Pilotul ar fi anunțat prin radio ca aerona...

- Un avion cu 182 de pasageri a aterizat pe Aeroportul din Timișoara, din cauza ninsorilor cazute in nordul Greciei. Aeronava trebuia ... The post Avion cu 182 de pasageri, deviat la Timișoara din cauza ninsorilor din Grecia appeared first on Renasterea banateana .

- Treizeci si opt de persoane au fost ranite, dintre care opt grav, dupa ce un aparat Antonov la bordul caruia se aflau militari congolezi a ratat aterizarea pe aeroportul din Beni, in estul Republicii Democrate Congo (RDC), au anuntat surse militare, informeaza marti AFP preluata de Agerpres. …

- Un individ a incercat sa deschida usa unui avion de pasageri, in timpul unui zbor pe ruta Moscova - Chisinau, barbatul fiind imobilizat de parlamentari socialisti din Republica Moldova care au facut parte din delegatia presedintelui Igor Dodon in cursul vizitei efectuate in Rusia.

- O aeronava de pasageri de tip Boeing 737 a Peruvian Airlines a derapat pe pista in timpul aterizarii la aeroportul El Alto din Bolivia, au anunțat autoritațile, precizand ca nu s-au inregistrat victime in urma incidentului, informeaza site-ul postului BBC News preluat de mediafax.Aeroportul…

- Un avion de pasageri al companiei NordStar, cu 192 de persoane la bord, care zbura de la Moscova la Norilsk, a trebuit sa aterizeze de urgența dupa activarea unui senzor ce indica extensia flapsurilor, a declarat luni o reprezentata a autoritaților ruse, informeaza agenția de știri Tass, conform…

- Un avion de pasageri s-a prabusit in mare, in Indonezia, la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul din Jakarta. 189 de pasageri si membri ai echipajului erau la bord. Nu se stie la aceasta ora daca sunt supravietuitori.