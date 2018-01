Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Doi parlamentari rusi au denuntat vineri tentative de amestec strain in alegerile prezidentiale, informeaza AFP. Principala modalitate de ingerinta consta in informatii trunchiate in presa straina, au explicat ei. Senatorul Andrei Klimov, seful comisiei pentru apararea suveranitatii din Consiliul…

- Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea Constituanta de la Caracas, fiind denuntate de Washington ca un mijloc de a ocoli regulile democratice si a intari puterea presedintelui."Aceste alegeri nu ar fi nici libere, nici corecte. Ar agrava numai tensiunile interne si nu ar permite…

- Milos Zeman a declarat ca va accelera procesul de numire al lui Babis, in cazul in care va pierde alegerile prezidentiale. ”Jiri Drahos nu va avea oportunitatea de a face o nominalizare”, a declarat presedintele ceh, facand referire la contracandidatul sau din turul doi al alegerilor prezidentiale.Turul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale. Aceasta a punctat ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca și-a rugat colegii din PSD sa nu o mai masoare in sondaje pentru alegerile preizdențiale pentru ca nu dorește sa candideze in anul 2019.”I-am rugat și pe colegii mei sa nu ma mai masoare in sondaje, sa nu imi mai vehiculeze numele…

- In ziua alegerilor prezidențiale din 18 martie, mai multe regiuni din Rusia vor organiza și un sondaj privind proiectele de imbunatațire a orașului. Sondajele se vor desfașura in aceleași cladiri (sau linga ele), unde se afla secțiile de votare. Aceasta este o modalitate de a spori participarea la alegerile…

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, chiar daca partidul din care face parte nu il va desemna drept candidat la viitorul Congres. 0 0 0 0 0 0

- Procurorul special al SUA Robert Mueller a informat Casa Alba ca intenționeaza sa-l audieze pe președintele Donald Trump ca parte din investigarea posibilelor legaturi dintre Rusia și echipa de campanie electorala a lui Trump. Citând „persoane familiarizate cu ancheta”,…

- Liviu Dragnea ar avea sanse mari sa castige alegerile prezidentiale, in opinia presedintelui executiv al PSD, Niculae Badalau. Potrivit acestuia, problemele penale ale liderului de partid nu reprezinta o piedica in a candida. „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, il refuza categoric pe președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, dupa ce acesta din urma a solicitat organizarea unui Congres extraordinar pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidențiale din 2019.„Ar fi o mare greșeala. Daca noi am desemna un…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller, pe care il acuza ca si-a depasit mandatul anchetand in legatura cu acuzatii care nu au legatura cu anchetarea unui presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie…

- Vladimir Putin le-a cerut compatriotilor sai in mesajul de Anul Nou sa-si exprime dragostea fata de familie, urandu-le o 'schimbare in bine' in anul 2018 si le-a multumit celor care 'cred in ei insisi si in tara

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins apelul inaintat de liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, impotriva interdictiei de a candida la alegerile prezidentiale. Interdictia i-a fost impusa lui...

- Legenda africana a fotbalului si senatorul George Weah a castigat lejer alegerile prezidentiale din Liberia, cu 61,5% din voturi, in turul secund care a avut loc marti, fata de 38,5% pentru adversarul sau, vicepresedintele Joseph Boakai, anunta AFP.

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el avand o condamnare penala neanulata.

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Alegerile prezidențiale din Rusia au loc pe 18 martie 2018. Data a fost stabilita oficial de catre Camera Superiara a parlamentului rus, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin și-a anunțat oficial candidatura. Scrutinul prezidențial din Rusia va avea loc in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea…

- Excluderea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale din 2018 din Venezuela urmareste 'consolidarea dictatorii' presedintelui Nicolas Maduro, a denuntat luni Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. "Tentativa lui Maduro de a exclude partidele de opozitie din alegerile prezidentiale este…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca decizia șefului statului rus, Vladimir Putin, de a participa la alegerile prezidențiale din Rusia este un pas curajos și responsabil. Pe pagina sa de pe rețelele sociale, Igor Dodon a menționat ca soarta președinției in Rusia depinde de alegerea…

- „Vladimir Putin este unul dintre liderii mondiali cu cea mai mare autoritate, sub conducerea caruia Rusia a obținut rezultate extraordinare", declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.

- Michael Flynn, fostul consilier pentru securitatea naționala al președintelui Donald Trump, a pledat vinovat, recunoscand ca i-a mințit pe anchetatorii FBI, relateaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Liderul Mișcarii „Antimafie”, Sergiu Mocanu, spune ca-l cunoaște foarte bine pe Andrei Nastase, insa il acuza pe aceasta ca ar fi principalul vinovat al eșecului mișcarii protestatare din 2015, atunci cand in PMAN ieșeau mii de oameni. De asemenea, Mocanu il compara pe liderul Partidului Platforma „Demnitate…

- Un om de afaceri rus care este si parlamentar a fost arestat preventiv in Franta, sub acuzatia de frauda fiscala si spalare de bani. Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in…

- Astfel, cu ocazia celei de-a 78-a aniversari, Fundația Romana pentru Democrație ii ureaza lui Emil Constantinescu "multa sanatate și putere de munca". Cei care doresc sa ii transmita personal "La mulți ani" sunt invitați duminica, 19 noiembrie, intre orele 13.30-17.00, la sediul Fundației…

- Fostul prim-vicepresedinte PDL Adriean Videanu s-a prezentat miercuri dimineata in fata Comisiei parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Audierea lui Videanu a inceput la ora 9.00.

- Acum un an, Maia Sandu candida pentru funcția de președinte, fiind principalul oponent al lui Igor Dodon. "Cu un an in urma, am mers sa votam, pentru ca ne doream o schimbare adevarata a starii de lucruri din Moldova, o schimbare a clasei de politicieni de care ne este rușine și care nu poate reprezenta…

- Totul este pregatit de catre consilierii lui Putin, mai ramane sa vada cum si cand va fi oportun sa anunțe liderul de la Kremlin faptul ca intra in lupta la alegerile prezidențiale din Rusia de anul viitor convins ca va mai castiga un mandat.

- Comisia de ancheta a decis saptamana trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Maria Vasii dupa ce aceasta a spus la un post de televiziune ca in urma alegerilor din 2009 un judecator a murit in condiții suspecte. "Doamna Maria Vasii a facut recent o afirmație la o televiziune menționand ca,…

- Avocata Maria Vasii urmeaza sa fie audiata luni de Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009. Comisia de ancheta a decis saptamâna trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Maria Vasii dupa ce aceasta a spus la un post de televiziune ca în urma alegerilor…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat vineri pe parlamentarii favorabili menținerii Marii Britanii in Uniunea Europeana ca ea "nu va tolera" tentative de obstrucționare vizand incetinirea sau stoparea ieșirii țarii din UE, relateaza France Presse. "Nu vom tolera nicio…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca este „ingrijorat” ca Statele Unite vor sa provoace probleme la alegerile prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in martie 2018. El a afirmat ca astfel Washingtonul vrea sa se razbune pentru presumusul amestec al Moscovei la scrutinul americna din 2016,…

- Guvernul rus a alocat 3,5 milioane de știri pentru crearea unui flux de știri destinat exclusiv copiilor, ca parte a strategiei pentru tineri pe care Kremlinul o pregatește pentru alegerile prezidențiale din 2018.

- CAB a inceput judecata pe fond in dosar. In el, sunt acuzate Elena Udrea si Ioana Basescu. Un judecator de camera preliminara de la CAB a respins toate cererile si exceptiile invocate de Elena Udrea, Ioana Basescu, Dan Andronic si Victor Tarhon. A fost constatata legalitatea actelor de urmarire…

- Elena Udrea, Daniel Dragomir, Doru Paraschiv si Marian Hapau au fost invitati saptamana trecuta la audieri in Comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, dupa cum anuntase presedintele comisiei, deputatul PSD Oana Florea. "In contextul declaratiilor publice facute de anumite persoane…

- George Papadopoulos este veriga slaba care poate sa-i faca probleme presedintelui Donald Trump in investigatia condusa de procurorul special american Robert Mueller privind suspiciunea de amestec rusesc in alegerile americane. Papadopoulos a fost pus sub acuzare, luni, in cadrul acestei anchete si a…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manfort, si fostul sau asociat Richard Gates s-au declarat luni nevinovati in cele 12 capete de acuzare la adresa lor in cadrul anchetei privind implicarea Rusiei in campania prezidentiala din SUA din 2016, informeaza EFE. Manafort si Gates au…

- Condamnatii penal POT sa candideze la prezidentiale. Proiectul care le-ar fi interzis, respins in Comisie Proiectul de lege prin care era prevazuta interdictia expresa pentru condamnatii penal de a candida pentru functi de presedinte al Romaniei a primit un raport de respingere, luni, in Comisia juridica…

- 30 octombrie 2016 a intrat in istoria Republicii Moldova ca ziua in care pentru prima data, dupa 16 ani, cetațenii iși aleg președintele. Alegerile prezidențiale s-au desfașurat dupa ce prin decizia Curtii Constitutionale din 4 martie 2016 s-a revenit la alegerea presedintelui prin vot direct de catre…

- Adversarii si aliatii presedintelui american Donald Trump asteapta in tensiune confirmarea oficiala a primelor acuzatii in cazul ancetei conduse de catre procurorul special Robert Mueller, privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane.

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste acuzatii, dar CNN noteaza…