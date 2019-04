Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, unul de 22 de ani si celalalt de 25 de ani, condamnati la inchisoare pentru ca au violat, in octombrie 2014, doua tinere din Slobozia au fost prinsi in Germania, in urma cooperarii dintre politistii romani si germani, scrie news.ro.Politia Romana anunta ca, in urma cooperarii dintre…

- Cinci romani au fost condamnați la inchisoare, in Marea Britanie, pentru trafic de migranți. Ei sunt acuzați ca, in august, au ascuns un grup de migranți din Afganistan, pe care au incercat sa-i introduca ilegal in Regat, venind dinspre Franța. Polițiștii de frontiera francezi au oprit pe 17 august…

- SENTINTA… Pedeapsa record pentru fratii Sandulache, in celebrul dosar de proxenetism din Spania. Cei doi barbati, originari din Barlad, au fost condamnati de instanta de judecata din Spania la 55, respectiv 53 ani de inchisoare. Ba mai mult, acestia au fost obligati sa plateasca amenzi substantiale…

