Ce vreme ii asteapta pe maramureseni in urmatoarele doua saptamani

Vremea se va raci in urmatoarele zile in majoritatatea regiunilor tarii, temperaturile maxime coborand spre 13 grade in Transilvania, urmand ca, de saptamana viitoare, temperaturile sa inceapa sa creasca pana la maxime de 22 de grade in Muntenia, potrivit Estimarii evolutiei… [citeste mai departe]