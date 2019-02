Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit pe parcursul acestei saptamani la Spitalul Marius Nasta din Bucuresti, acestea avand, pe langa alte afectiuni, infestii nosocomiale. Alte doua persoane sunt sub tratament, internarile la sectia de Terapie Intensiva fiind limitate. DSP face ancheta epidemiologica, dupa ce managerul…

- Un om a murit contaminat cu o bacterie periculoasa la Institutul de Pneumologie „Marius Nasta” din București iar un altul este infectat cu același microorganism. Testele rapide au aratat ca bacteria periculoasa este acinetobacter, iar in acest moment se fac alte teste amanunțite la Institutul Cantacuzino…

- Potrivit CNSCBT, trei barbati si o femeie din Bucuresti au murit din cauza gripei, iar numarul total al deceselor inregistrate de la inceputul acestui an a ajuns la 105. Cei trei barbati, cu varste cuprinse intre 41 si 63 de ani, au avut virus gripal tip A. Toti erau in evidentele medicilor cu boli…

- Inca patru persoane din Bucuresti au murit din cauza gripei, potrivi datelor tansmise, luni, de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total a deceselor provocate de gripa a ajuns, astfel, la 105, conform news.ro.Potrivit CNSCBT, trei barbati…

- Un tanar de 19 ani din Sibiu, bolnav de gripa, se afla in stare grava in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Județean de Urgența din Sibiu. Baiatul, care nu mai poate respira singur, este ventilat mecanic. "Va informam ca analizele de laborator au confirmat prezența virusului gripal la un…

- Alte trei persoane au murit din cauza gripei, din Bucuresti si din judetele Gorj si Prahova, astfel ca numarul deceselor din cauza virusului a ajuns la 23, scrie antena3.ro.Cei trei pacienti aveau probleme medicale si nu erau vaccinati antigripal.Unul dintre pacienti este o femeie in varsta de 43 ani,…

- Barbatul din Timiș a murit la Spitalul Judetean din Timisoara in urma unor multiple complicatii provocate de o gripa pe care a contactat-o in colectivitatea in care lucra. Dupa ce pe 1 ianuarie barbatului i-a fost montat un plaman artificial si a fost hemodializat continuu pentru sustinerea functiei…

- Secția de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din București este inchisa din cauza lipsei medicilor, iar aceasta situație este prezenta in multe alte localitați din țara. Nici macar majorarile salariale nu au putut sa rezolve criza grava de personal din sistemul medical.…