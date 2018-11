Stiri pe aceeasi tema

- Doi ofiteri români, aflati la bordul unei nave sub pavilion Panama, sunt blocati la bord într-un port din Libia, dupa ce vasul a salvat 90 de emigranti din apele internationale, iar acum nu sunt lasati sa coboare pe tarm.

- Patru fermieri italieni au fost arestati la Ragusa, in Sicilia, iar alti patru sunt cercetati in stare de libertate, fiind acuzati ca au exploatat zeci de muncitori romani, africani, dar si italieni pe campurile si serele din Vittoria. In urma unui control intins pe o perioada de doua saptamani. Nu…

- Cei aproximativ 150 de migranti carora nu li se permite sa debarce de pe un vas al garzii de coasta italiene intr-un port din Sicilia au intrat in greva foamei, a declarat vineri un senator de opozitiei italiene, relateaza dpa. "Tocmai am auzit de la Autoritatea portuara ca exista tensiuni la bordul…

- Cel putin 42 de persoane si-au pierdut viata dupa ce o portiune a unui viaduct de pe autostrada A10 s-a prabusit marti, la pranz, in apropiere de orasul Genova, in nordul Italiei. Bilantul, si de aceasta data provizoriu, a fost anuntat miercuri de procurorul din Genova Francesco Cozzi. Anterior, ministrul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile italiene nu au notificat, pana in momentul de fața, cu privire la existenta unor cetateni romani printre victimele prabusirea unui pod pe o autostrada in apropierea orasului...

- Luni, autoritatile tunisiene au blocat noua teroristi islamici in timp ce se urcau pe o barca cu directia Italia. In cazul in care ar fi reusit in scopul lor, foarte probabil ar fi debarcat in Italia dupa ce ar fi fost salvati eventual de o ambarcatiune in Marea Mediterana, potrivit Rador, care citeaza…