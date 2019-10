Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca stresul a devenit boala secolului, Asociatia Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati, care construieste la Manastirea Dealu primul centru din Romania destinat recuperarii fizice si psihice a militarilor veterani si a militarilor raniti in teatrele de operatii, a pus bazele unei…

- Demnitarul s-a aflat ieri intr-o vizita in judet, timp in care a bifat mai multe evenimente: o conferinta privind mediul antreprenorial, o comisie de dialog social la Prefectura, o intalnire cu pensionari si o conferinta de presa la sediul PSD. Intrebat despre plata indemnizatiilor, o problema invocata…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca insotitorii persoanelor cu dizabilitati nu vor ramane fara plata, oficialul afirmand in acest sens ca se centralizeaza solicitarile venite din partea primariilor si Consiliilor…

- Una dintre activitatile inscrise in cadrul acestui program a avut loc in poligonul Mogosesti si a fost coordonata de maiorul Ionel Albu din comandamentul Brigazii 15 Mecanizate. Acolo, militarii au executat trageri demonstrative cu gloante reale, in carcase de porc, cu trei tipuri de arme, pentru a…

- Primul spectacol caritabil „Suflet de Erou” organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilitați din Teatrele de Operații (AMVVDTO) „Sf. Mc Dimitrie-Izvoratorul de Mir” in Bacau a avut loc la sfarșitul saptamanii abia incheiate. Spectacolul a fost organizat și prezentat impreuna…

- Festivalul de muzica Afterhills s-a desfasurat in perioada 23 august- 2 septembrie, in comuna Dobrovat din Iasi. Cinci persoane suspectate de trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu, conducerea unui autovehicul sub influenta drogurilor si spalare…

- La Teatrul „Radu Beligan” va avea loc, vineri, 6 septembrie, de la ora 18.00, Spectacolul caritabil „Suflet de Erou 10”, organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilitați (AMVVD) „Sf. Mc Dimitrie-Izvoratorul de Mir”, in asociere cu Primaria Municipiului Bacau. Intrarea la spectacol…

- Pare ușor sa ne deplasam pe jos, cu mașina sau cu autobuzul oriunde in lume. Dar daca o facem intr-un scaun cu rotile, nimic nu mai este simplu. Romanii cu astfel de probleme sunt, de multe ori, condamnați sa stea in casa din cauza lipsei cailor de acces pentru ei.