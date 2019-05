Stiri pe aceeasi tema

- Doi sefi din politie au fost prinsi conducand sub influenta alcoolului, vineri seara, in decurs de doar cateva ore. Este vorba de seful Directiei Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative din Politia Romana si de seful Politiei Sectorului 4 al Capitalei. Cel din urma s-a ales cu dosar penal.

- Doi politisti au fost prinsi in timp ce conduceau sub influenta alcoolului, in cadrul unei actiuni desfasurate de Politia Rutiera. Unul dintre ei a fost sanctionat contraventional, iar celuilalt, de la Politia Capitalei, i s-a intocmit dosar penal. In ambele cazuri vor avea loc anchete disciplinare.

- Politia a deschis o ancheta in cazul strangerii de fonduri initiate pe Facebook, pentru repararea Cazinoului din Constanta. Constanteanul care a avut ideea campaniei spune ca nu l-a contactat nimeni de la Politie.

- Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizata, ieri, prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat ca, pe DN 56 C, in satul Burila Mica, comuna Gogoșu, judetul Mehedinti, a avut loc un accident de munca soldat cu victime. La ...

- La data de 9 aprilie 2019, in jurul orei 21.45 politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Aiud , in timp ce actionau pe Drumul Judetean 107I, in zona comunei Ponor, l-au depistat pe un barbat de 38 de ani, din Bucuresti, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice.…

- Prefectul judetului Valcea, Florian Marin, a declarat vineri ca le-a solicitat politistilor sa deschida dosar penal pentru identificarea cat mai rapida a autorilor incendiului de padure din localitatea Malaia in urma caruia au ars circa 28 de hectare de teren - pasune impadurita si padure de foioase.…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au intocmit dosar penal si desfasoara cercetari dupa ce au fost sesizati marti, 26 februarie, cu privire la comiterea unei inselaciuni. Victima, un baimarean de 45 de ani, a precizat ca a contactat un barbat necunoscut, care a postat pe site-ul…

- Politistii din Timisoara s-au autosesizat si au intocmit dosar penal pentru conducerea unui autoturism fara permis, dupa ce pe retelele de socializare au aparut filmulete cu un adolescent de 15 ani care conduce o masina.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis,…