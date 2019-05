Doi oameni raniti, in urma unui accident cu trei autovehicule

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in lanț cu 50 de mașini s-a produs pe Autostrada A71 din Germania. Carambolul s-a produs dupa o furtuna violenta cu grindina, spun autoritațile. Cel puțin 25 de oameni au fost raniți. Scene teribile au fost surprinse duminica dupa-amiaza pe autostrada A71, in centrul Germaniei, intre…

- Echipaje medicale si de politie s-au indreptat de urgenta, joi dimineata, pe Autostrada Bucuresti Constanta, dupa ce au fost anuntati ca pe sensul catre litoral al A2 s-a produs un accident rutier cu victime. A fost vorba despre o coliziune intre un TIR ce transporta deseuri metalice, o duba de transport…

- A fost Plan Rosu de interventie, luni seara, in judetul Buzau, ca urmare a unui accident foarte grav ce a avut loc in zona localitatii CA Rosetti. Un microbuz cu 14 persoane la bord a fost lovit de o garnitura de tren. Salvatorii buzoieni si colegii lor de la Braila, veniti in ajutor, au intervenit…

- Accident grav: Doua microbuze pline cu oameni s-au ciocnit frontal. Sunt mai multi raniti, a fost activat planul rosu Mai multe persoane au fost ranite dupa ce doua microbuze in care se aflau 27 de pasageri s-au ciocnit sambata seara in zona localitatii iesene Letcani. Autoritatile au declansat planul…

- Impactul rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz si care a trimis pe mana cadrelor medicale trei persoane a avut loc in zona localitatii Zimandcuz, din judetul Arad. Mai exact pe DN79 (E671) Arad – Chisineu-Cris, destinatie catre care s-au indreptat de urgenta echipajele de prim-ajutor,…

- Un accident cu urmari grave a facut necesara prezenta pe DN79A, in judetul Arad, a unui elicopter SMURD, care sa preia cat mai rapid una dintre victime. Este vorba despre una dintre cele trei persoane ranite in urma unui accident produs la Barsa. Coliziunea rutiera dintre doua autoturisme, de pe DN79A…

- Coliziunea dintre un tir si un microbuz a facut ca autovehiculul destinat transportului de persoane sa se rastoarne pe carosabil. Accidentul a avut loc luni in jurul pranzului, pe Autostrada A3 Gilau-Turda si a trimis pe mana medicilor cinci oameni aflati in microbuz, din cate s-a transmis dinspre Centrul…

