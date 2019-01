Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani a fost ranit grav de un copac cazut in Sectorul 6 al Capitalei. Acesta a fost transportat in stare de inconștiența la Spitalul Elias. La orele pranzului, o femeie a fost ranita grav de un copac cazut in Sectorul 3, conform Mediafax.Reprezentanții Inspectoratului pentru…

- Poleiul depus noaptea trecuta da bataie de cap locuitorilor Capitalei, dar si autoritatilor. Zeci de copaci s-au prabusit sub greutatea ghetii depuse pe ramuri si din cauza vantului, avariind zeci de masini si afectand traficul, inclusiv pe cel al tramvaielor. Pe Aeroportul Henri Coanda se inregistreaza…

- Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat ca in ultimele 24 de ore, in Bucuresti s-au produs 11 accidente rutiere, soldate cu doua persoane ranite grav si 11 persoane ranite usor. Capitala este sub avertizare cod galben de ploi si lapovita pana vineri, la ora 14.00. Politistii…

- O minora de 15 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost tamponata de un automobil in sectorul Botanica al capitalei. Potrivit ofițerului de presa al poliției capitalei, cazul a avut loc ieri in jurul orei 17:30.

- Poleiul de pe strazile din Capitala a creat aglomeratie la Urgenta. Doar ieri, 25 de persoane au ajuns la spital din cauza ranilor suferite de la cazaturi. "Am cazut in fata scarii, din cauza poleiului. Am chemat ambulanta, care a venit foarte repede.

- Altercația a avut loc chiar in fața liceului Alexandru Vlahuta. "Este o fata pe nume Arina care a fost cu unul din baieti. S-au despartit dar baiatul considera ca inca mai sunt impreuna si i-a interzis sa mai fie cu altcineva. Fata nu a ascultat si fostul ei prieten l-a amenintat pe Luca,…

- Din cauza cutremurului, un cos de fum al unei case vechi de pe Strada Maica Domnului din Sectorul 2 al Capitalei s-a deteriorat, iar caramizile au cazut pe o masina. Un cutremur cu magnitudine 5,8 s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, fiind…

- Mai multe caramizi au cazut, duminica dimineata, de pe acoperisul unei case in Sectorul 2 al Capitalei dupa seismul cu magnitudine 5,8 produs in judetul Buzau si resimtit puternic in Bucuresti. Nimeni nu a fost ranit in urma incidentului. In imobilul aflat pe Strada Maica Domnului din…