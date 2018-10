Doi oameni din Mureș au fost atacați de urs în propria lor curte, în timpul zilei. Vecinii i-au salvat Doi oameni din Mureș au fost atacați de urs in propria lor curte, in timpul zilei. Victimele sunt soț și soție. Ursul a intrat pe poarta ramasa deschisa și a atacat femeia, iar barbatul i-a sarit in ajutor. Ursul a fost pana la urma pus pe fuga de vecini, alertați de strigatele victimelor. Doi soti din satul Toaca, comuna Hodac, au ajuns, luni, la spital cu rani grave, dupa ce au fost atacati de un urs care a intrat in curtea lor, in timpul zilei. Vecinii sustin ca ursul a intrat in curtea victimelor și a atacat-o pe femeie, iar sotul ei, care repara masina, i-a sarit in ajutor. Alertati de strigatele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Artista a renunțat la ținuta in care și-a facut apariția, pentru a imbraca haine militare. Ea a fost premiata și de Armata Romana, cu ocazia lansarii carții „Marina Voica, drum spre legenda”. Artista a avut parte de o mulțime de surprize la lansarea carții „Marina Voica, drum spre legenda”, scrisa de…

- Fara sa spuna familiei sau prietenilor ce are de gand, Maria Cucerenco a plecat din tara. Tanara in varsta de 18 ani, data in urmarire nationala de Politia Romana dupa ce a fost reclamata ca fiind disparuta, a fost gasita pe un site de escorte din Elvetia. Totul a inceput pe 20 august, atunci cand…

- Astazi, incepand cu ora 13:30, o parte dintre actorii din „Triplu Sec” vin la „Interviurile Libertatea”. Andrei Cojanu și Andrei V Ciopec ne vor povestit atat despre rolurile pe care le interpreteaza in serialul romanesc de comedie, cat și despre viețile lor personale. Din aceasta toamna, PRO TV propune…

- Un numar de cinci porci au fost sacrificati intr-o gospodarie din localitatea Mihai Bravu dupa ce, la unul dintre acestia, a fost confirmat virusul pestei porcine, a declarat luni, seful Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu, Liviu Florescu. „La finalul saptamanii…

- Un baiețel care a fost deconectat de la aparate in spital, in urma unei cazaturi de la balconul apartamentul in care statea, a sfidat moartea recuperandu-se complet. Totul s-a intamplat in 2017, insa cazul a ieșit recent la iveala. Vezi galeria foto + 5 + 5 Acum, copilul cunoscut drept ”baiețelul-miracol…

- Doi barbati au ajuns, duminica dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, dupa ce au fost atacati de urs la Baile Tusnad. Primarul din statiune, Albert Tibor, a declarat ca cei...

- Un orașel din Michigan și-a ales primar o pisica in varsta de 9 ani. Sweet Tart și-a adjudecat victoria in fața a 13 caini, un paun, o capra, o gaina și a unei alte pisici. Pisica Sweet Tart, in varsta de 9 ani, a devenit primarul comunitații Omena, din Michigan. Omena este o zona neincorporata, o…