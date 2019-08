Doi oameni au murit în explozia unei bombe din Al Doilea Război Mondial Geniștii cred ca a fost o bomba neexplodata din Al Doilea Razboi Mondial, care a detonat. Cei doi barbati, cu varste de 29 si respectiv 35 de ani, au adus bomba la un garaj duminica, unde aceasta a explodat, a declarat un purtator de cuvant al politiei, potrivit agentiei poloneze de stiri PAP. Politia si experti genisti s-au apropiat de scena deflagratiei si au descoperit in primele cautari echipament militar si mai periculos. Un cordon de securitate de 500 de metri a fost instalat in jurul garajului din satul Czarnowo, din apropierea orasului Ostroleka. Potrivit relatarilor din mass-media,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Budapesta a inceput, vineri dimineața, evacuarea locuitorilor din zona parcului Varosliget, in centrul capitalei Ungariei, in vederea dezamorsarii unei bombe neexplodate de mari dimensiuni gasite in zona. Aproximativ 3.500 de persoane au fost evacuate pentru dezamorsarea unei bombe de 100…

- Politia din Budapesta a inceput evacuarea locuitorilor din zona parcului Varosliget, in centrul orasului, in vederea dezamorsarii unei bombe neexplodate de mari dimensiuni datand din al doilea razboi mondial gasite in zona, a anuntat vineri dimineata municipalitatea, transmit MTI si Magyar Hirlap. Zona…

- Zona aflata in vizorul autoritatilor a fost partial inchisa, in sensul ca nu este permisa intrarea, ci doar iesirea, a precizat municipalitatea.Segmente din strazile adiacente au fost de asemenea inchise traficului, iar autobuzele si troleibuzele din zona circula deviat.Evacuarea…

- Un atac sinucigaș cu bomba a provocat cinci decese, iar peste 40 de persoane au fost ranite. Evenimentul a avut loc azi, in provincia Nangarhar, din Afganistan. Tragedia a avut loc in timpul desfașurarii unei nunți, a notat indiatoday.in. Autoritațile au declarat ca cel care a declanșat bomba era minor!…

- O bomba americana de 100 de kilograme datand din al Doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a fost descoperita in centrul Brerlinului, in apropiere de embelamtica Alexanderplatz, a anuntat politia, relateaza AFP potrivit news.ro”Detonatorul a fost…

- O zona din centrul orasului Berlin a fost evacuata, vineri dupa-amiaza, dupa ce autoritatile au descoperit o bomba din Al Doilea Razboi Mondial, relateaza publicatiile Bild si T-online.de, citate de Mediafax.Bomba americana, cu greutatea de 100 de kilograme, a fost gasita în Piata Alexander…

- Cel puțin patru oameni au murit și șapte au fost raniți dupa mai multe explozii care au avut loc in Kathmandu, capitala Nepalului. Prima explozie a avut loc in centrul orașului și a facut o singura victima. La puțin timp, a avut loc o noua explozie, intr-o suburbie a orașului, in apropierea unei frizerii,…

- Doua sectii de votare din Londra au fost evacuate joi, in timpul alegerilor europarlamentare din Regatul Unit, dupa ce pe un santier din zona Kingston din sud-vestul metropolei a fost gasita o bomba neexplodata din al Doilea Razboi Mondial, transmite PA. Politia a blocat accesul in apropiere si a evacuat…