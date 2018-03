Doi nebuni in desert Doi nebuni se intalnesc in desert. Unul avea o caciula de blana pe cap, iar celalalt tinea o portiera. Cel cu portiera il intreaba pe cel cu caciula: -Se vede ca esti nebun! Ce faci cu caciula in desert? -Baaai, nebun esti tu! Cand mi-e cald, imi scot caciula, dar tu ce faci cu portiera? -Eu deschid geamul! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat isi acuza sotia ca l-ar fi parasit pe el si pe copii, pentru o femeie. Iar de doi ani, gindul acesta nu-i mai da pace. Ranit in orgoliu și bulversat de presupusa alegere a femeii, barbatul o acuza pe mama copiilor sai ca, de cand a fugit de acasa sa iși traiasca noua viața, in Spania, nu i-ar…

- Unii actori au intrat in amintirea publicului pentru modul magistral in care au reușit sa interpreteze roluri. Totuși, reușita lor nu a ținut doar de talent actoricesc și de intuiție, ci și de asumarea unor sacrificii care pentru unii s-au dovedit a fi traumatizante și chiar fatale!

- Pe pagina personal de Facebook, Andrei Gheorghe, prezentator și realizator de emisiuni radio și TV din Romania, a povestit cu lux de amanunte momentul cand doi taximetrist au fost amendati de politia romana.

- Stabilita la New York de 26 de ani si plecata din Romania de mai bine de o jumatate de secol, Sanda Weigl i-a cucerit pe americani cu cantecele romanesti, vocea sa inconfundabila si repertoriul inedit. Mari vedete, precum Sean Penn si Debbie Harry, de la trupa Blondie, o apreciaza. Sanda Weigl, nepoata…

- Zice Bauer, printre altele, in articolul axat pe candidatura scriitorului (si senatorului USR) Dan Lungu la presedintia USR (Uniunea Scriitorilor…): „Dar autoarele si autorii Clubului 8, precum Dan Teodorovici, Florin Lazarescu, Mariana Codrut, Horatiu Decuble, Radu Pavel Gheo sau Constantin Acosmei,…

- O tanara vegana din Spania a adoptat o vulpe fennec sau vulpe de deșert. Convinsa ca orice animal poate sa traiasca și sa-și pastreze sanatatea fara sa consume carne, Sonia Sae, blogger de profesie, i-a oferit o dieta vegetariana.

- O tanara vegana din Spania a adoptat o vulpe fennec sau vulpe de deșert. Convinsa ca orice animal poate sa traiasca și sa-și pastreze sanatatea fara sa consume carne, Sonia Sae, blogger de profesie, i-a oferi o dieta vegetariana. Animalul este acum aproape orb, a pierdut mare parte din blana și este…

- Topirea accelereata a zapezii ridica probleme mari în judetul Teleorman. Traficul rutier se desfașoara cu dificultate în zona Draganești Vlasca, pe DN6/E70, unde apa ajunge la jumatatea rotilor, iar circulatia a fost deviata.

- Ca tot este 8 Martie, Ziua Femeii, ne-am gandit sa va incantam cu o reteta numai buna pentru mamici si fete! Reteta zilei este compusa din briose cu mere, sirop si scortisoara, un deliciu pentru toata familia.

- E post și nu știți ce desert sa mai gatiți și pe cei dragi sa-i mulțumiți? Incercați aceste simple, rapide și delicioase biluțe din biscuiți cu nuca și cacao și-ați scapat de griji!

- Doi tineri, de 19 si 20 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore si urmeaza sa fie propusi astazi la arestare preventiva dupa ce au talharit un batran. Pentru a putea actiona in voie, agresorii l-au legat pe octogenar.

- Este o reteta simpla si delicioasa pentru cei care tin post. Aveti nevoie de o cana si jumatate de zahar, o cana si jumatate de apa, 3 cani de faina, 3 linguri cu varf de cacao, 4 linguri de ulei, 1 esenta de rom, 1 praf de copt, 1 plic de zaha...

- Desert delicios si simplu de preparat, placinta cu mere este nelipsita de pe mesele cu mancaruri romanesti. O reteta cu ingrediente putine si ieftine regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, autorul lucrarii “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia)“, in care prezinta o preluare…

- Gabriela Firea a purtat recent o caciula de blana vișinie. Unii au spus ca un astfel de obiect vestimentar costa nu mai puțin de 100 de euro.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul PSD: Liviu Dragnea și-a schimbat planurile Citește și: Ecaterina Andronescu…

- Primarul Capitalei a aparut cu aceasta caciula in urma cu cateva zile, in Piata Constitutiei, unde le-a vorbit jurnalistilor despre modul in care se desfasoara operatiunile de deszapezire .

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite "deontologilor" care au scris ca pretul caciulii de blana pe care a purtat-o in urma cu cateva zile ajunge la cateva sute de euro ca si-a cumparat-o din Azuga, de la tarabe, si ca a costat mai putin de 20 de euro.

- Dupa ce zilele trecute a aparut printre nameți cu o caciula de blana vișinie, primarul general al Capitalei Gabriela Firea a fost criticata ca „poarta pe cap sute de euro”. Imediat, ea a venit cu explicații și a dezvaluit și de unde pot fi procurate astfel de caciuli.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a aparut in fața presei, anunțand ca a convocat Comandamentul de iarna, in urma caderilor masive de zapada. Ea a purtat o caciula care a atras atenția, iar pe Facebook au aparut zeci de comentarii rautacioase. Primarul general a postat la doua zile poza…

- Ea a purtat o caciula de blana vișinie. Unii au spus ca un astfel de obiect vestimentar costa nu mai puțin de 100 de euro. Gabriela Firea a spus ca, de fapt, prețul este de doar 20 de euro. Mai mult decat atat, primarul General al Capitalei a zis și unde a achiziționat caciula, mai precis…

- Daca are ciocolata și fructe se subințelege ca este delicios, dar ceea ce conteaza cel mai mult, este mult mai sanatos, acest tort vegan de ciocolata cu fructe, pe care ni-l recomanda indragitul chef Jamie Oliver.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit miercuri, în Piata Constitutiei, despre modul în care se desfasoara deszapezirea. Ea a purtat o caciula de blana, care, cel mai probabil, era confectionata de vulpe.

- Incidentul a avut loc marti dimineata, cand medicul a plecat de la spital si a luat un taxi pentru a ajunge acasa. Inițial, taximetristul l-a intrebat daca il deranjeaza fumul de țigara, iar medicul l-a rugat sa nu fumeze in timpul cursei. De aici pana la urlete a mai fost doar un singur pas. Șoferul…

- ” E o (pe)trecere memorabila, cu sau fara calauza, prin Desert – nu unul vid ci, dimpotriva, terifiant de populat cu singuratati in doi, in trei si cate cati vrei. Cele 40 de zile strabatute cu nesat alaturi de compasul sigur al distinsului dascal si muzician mi-au confirmat, fara indoieli, pulsul unui…

- Are un gust dulce-amarui, iar culoarea variaza în funcție de concentrația cernelii. Oameni din întreaga Coree merg acolo pentru a proba aceasta înghețata unica. Iar în zilele Olimpiadei s-au mai adaugat și o mulțime de turiști straini. …

- Duminica, 25 februarie, din cele 15 piese calificate in Finala Eurovision Romania 2018 , publicul roman va alese un singur caștigator, care va reprezenta Romania la competiție care se va desfașura in luna mai, in Lisabona (Portgualia). Cele 15 piese calificate in Finala Eurovision Romania 2018 The…

- Astazi temperaturile vor scadea simțitor, iar minima termica va atinge -7 grade! Vom avea parte de vreme posomorata și schimbatoare. Pe langa innorari persistente, vor fi și cateva momente insorite. Vantul va sufla ușor.

- Ia-ți Dragobetele si vino vineri, 23 februarie , ora 19.00 la Werk sa sarbatorim dragostea si sosirea primaverii ! Vom manca romanește, vom degusta vinuri romanești și vom dansa pe cele mai frumoase melodii romanești, mixate de DJ BUBU. Meniu by Chef Mihai Zamfira: Starter…

- Pe 11 februarie, baimareanul Mihai Tirica, alias TIRI, s-a calificat in finala Eurovision Romania 2018, cu melodia „Desert de sentimente”, dupa ce a acumulat 43 de puncte, in urma notelor acordate de juriu. Desert de sentimente, o melodie care contine acorduri din balada lui Ciprian Porumbescu, i-a…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, joi, ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este "hartuita de unii politicieni care se simt cu musca pe caciula" si se incearca "timorarea DNA, extrapoland greseli individuale la o institutie intreaga", iar cei care vor inlaturarea ei din fruntea DNA…

- Chiar daca ne-am bucurat de o vreme de primavara in plina iarna, sezonul rece este departe de a parasi teritoriul țarii noastre. In multe zone a nins abundent, iar valorile termice au scazut simțitor, cardiacii fiind cei mai afectați de condițiile meteorologice din aceasta perioada. Eforturile de adaptare…

- Pe 12 februarie 1771, Regelui Adolf Frederic al Suediei i se face foame. E dupa amiaza, nici pranz, nici cina, cand Majestatea Sa se pune la masa. Se apuca de homar, de caviar, de varza acra, de kippers - celebrele scrumbii afumate, toaste acestea fiind stinse in șampanie. Apoi, pe final, cufunda 14…

- Liviu Sorescu, solistul trupei Lion’s Roar, care nu s-a calificat dupa semifinala de la Salina Turda, a contestat o piesa care a mers mai departe, &"Deșert de sentimente&", interpretata de Tiri.

- Pe drumurile din Romania, vechiile Dacii au ajuns, in ultimii ani, aproape o raritate. Cu atat mai putin le intalnesti pe drumurile din Europa. Cand majoritatea tinerilor se viseaza doar la volanul masinilor de lux, Ovidiu Pop, un tanar de 25 de ani, doreste sa redea demnitatea „batranei doamne”, provocand-o…

- Curtea de Apel Alba Iulia a obligat primaria municipiului reședința de județ la plata unor sume colosale catre proprii angajați, restanțe salariale neachitate la timp, potrivit legilor in vigoare. Este vorba despre sume care depașesc uneori 100.000 de lei de persoana, aferente perioadei 1 mai 2015 –…

- Eurovision Romania: Artistii Claudia Andas, Feli si Tiri s-au calificat in finala selectiei nationale in urma voturilor exprimate de juriul format de Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila. Acestia au obtinut in ordine 56 de puncte, respectiv cate 43 de puncte.…

- Claudia Andas, Tiri si Feli s-au calificat in finala Eurovision Romania , dupa semifinala ce a avut loc duminica, la Salina Turda. Claudia Andas a primit 56 de puncte, pentru piesa "The One", iar Tiri, cu "Desert de sentimente", si Feli, cu "Buna de iubit", au obtinut cate 43 de puncte. Competitia a…

- EUROVISION ROMANIA 2018 LIVE VIDEO TVR: Euronews va avea echipa de filmare, duminica seara, la semifinala Eurovision Romania care va avea loc la Salina Turda, la 90 de metri sub pamant. Acest spectacol marcheaza o premiera in istoria concursului international prin locul in care este organizat.…

- Dunele de nisip ale vastului desert din zona sudica a Australiei ascund in subteran un fenomen greu de explicat, care a stirnit curiozitatea oamenilor din intreaga lume. O banala scobitura in desert face trecerea catre un taram subteran de poveste unde traiesc mii de oameni in conditii similare celor…

- Susannah Cahalan avea 24 de ani cand a fost internata intr-un spital de boli nervoase, credea ca e nebuna, dar adevarul despre ea era unul si mai tragic. Tanara care parea sa aiba toata lumea la picioare s-a trezit intr-o situatie din care putini oameni mai reusesc sa iasa. Femeia a inceput sa se simta…

- Calin Popescu Tariceanu a amintit ședința de bilanț de la DNA, de acolo de unde au aparut inregistrari in presa cu Laura Kovesi. "Doamna Kovesi, ma uitam la ea cum i s-a inroșit nasul, cum a devenit un fel de Pinocchio. Ne minte in fața. In ședința aceea de bilanț celebra, care a fost redata…

- Creierul uman reprezinta doar 2% din greutatea totala a corpului unui om. Un creier conține peste 86 de bilioane de celule nervoase, știm multe despre creier, dar necunoscutele s-ar putea sa fie mult mai multe. Susannah Cahalan avea 24 de ani cand a fost internata intr-un spital de boli nervoase, credea…

- Aflați intr-un turneu de patru zile in Suedia și Norvegia, ultimul inainte ca ducesa sa dea naștere celui de-al treilea ei copil, Ducii de Cambridge au surprins prin ținutele lor de iarna alese pentru o vizita la un meci de hochei in Stockholm. Kate Middleton, in special, a aparut foarte gros imbracata…

- Individul care profera amenintari pe Facebook, spunand ca va arunca femei in fata metroului a fost prins si internat la Psihiatrie! Politistii au descoperit ca isi alegea victimele intamplator, multe dintre ele minore! Barbatul din Morteni, judetul Dambovita, care posta amenintari pe Facebook a fost…

- Ei bine, iote ca anul acesta n-o sa mai aiba presa bucuresteana de cine sa mai faca bascalie: nu calca prin targ, desi e anul Centenarului, picior de personagiu politic important. Nu stim acuma cui sa multumim mai mult: lui Maricel de la partidoiul iesean, sau premarelui Mihaita? Sau, sa dam premiul…

- Daca vrei sa ii suprinzi pe cei dragi cu un desert delicios, aceasta reteta este solutia perfecta. Briosele cu cirese au un gust dumnezeiesc de bun si cu siguranta sunt pe gustul tuturor. Un preparat nemaipomenit de bun ce se prepara intr-un timp foarte scurt.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Dupa 2 ani REINCEPE RAZBOIUL IN GOLF? Aproape matematic la doi ani dupa „furtuna in desert" are loc „lovitura in Golf". Conflictul dintre Irak si America&Comp se redeschide printr-un atac aerian surpriza. DUPA CITEVA…

- Negresa este o prajitura indragita de toți iubitorii de dulce, iar combinata cu diverse sosuri sau creme, cum este și aceasta negresa cu ciocolata și sos de vanilie, va fi un deliciu garantat.

- Florin Salam si Roxana Dobre au dat uitarii scandalul dintre ei, chiar in prima zi a anului si acum au plecat la munte. Cei doi indragostiti s-au fotografiat impreuna si par mai fericiti ca niciodata.

- Dificultate: redusa Ingrediente necesare pentru tort coffee noisette: Pentru blat, avem nevoie de: 6 oua mari 140 gr. zahar tos 100 gr. nuci macinate 5 gr. cacao 15 ml rom Pentru insiropat blatul, pregatim o mixtura de 50 ml apa si 50 ml romPentru crema, punem deoparte: 300…