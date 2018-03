Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit duminica in New York, informeaza BBC . Alti trei pasageri se afla in stare critica la spital, dupa ce au fost scosi din apa de catre scafandri.

- O neurotoxina a fost folosita in incercarea de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, Yulia, gasiti inconstienti duminica dupa-amiaza in Salisbury si internati in stare critica, scrie BBC. Primul politist care a ajuns la cei doi este acum internat si el in stare critica,…

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, un echipaj SMURD a intervenit duminica seara pentru a prelua o fata in varsta de 13 ani, care a cazut de la mansarda unui bloc cu patru etaje, situat pe strada Grivitei din municipiul Botosani. In urma caderii,…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 22 au fost ranite dupa ce un bloc de apartamente s-a prabusit in orasul Poznan din vestul Poloniei, au anuntat autoritatile locale, care au precizat ca echipele de salvare continua sa caute printre daramaturi, informeaza The Washington Post. …

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual.…

- Patru persoane au fost ucise in explozia unui imobil la Leicester, in Anglia, duminica seara, a carei origine nu a fost legata de terorism, iar serviciile de salvare au cautat eventuali supravietuitori pana luni, scrie AFP.”Patru persoane au murit in explozia care a avut loc intr-o proprietate…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, accidentul a avut loc la iesirea din localitatea clujeana Poieni, unde un autoturism care circula spre Oradea a patruns pe contrasens si s-a ciocnit cu un TIR, iar in urma impactului autoturismul a fost proiectat intr-o alta masina care circula in…

- Doi militari turci si-au pierdut viata vineri in urma prabusirii unui avion de antrenament in vestul tarii, a anuntat armata turca, potrivit France Presse, care nu precizeaza despre ce tip de aparat este vorba. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la 20 de minute de la decolarea sa de la baza Cigli…

- Cel putin 17 persoane au murit intr-un atac asupra unui liceu din Florida dupa ce un fost elev a deschis focul cu o arma automata. Acesta din urma a premeditat atacul, venind pregatit cu zeci de cartuse si o masca de gaze. Atacatorul a fost prins.

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa.

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit. Alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, declara mediafax.ro.

- Explozia a avut loc miercuri dupa-amiaza la un rezervor al unei uzine pentru tratarea deseurilor industriale din localitatea Bulgarograsso, situata la periferia orasului Milano, in nordul Italiei. In momentul producerii deflagratiei, in apropierea rezervorului erau 33 de angajati, care au inhalat gaze…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in statul american Carolina de Sud, potrivit agențiilor internaționale de presa. Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a lovit un alt tren si a deraiat aproape de orasul Columbia,…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost adus in stare critica la Spitalul Clinic Județean de Urgența Constanța dupa ce a suferit un accident de munc Înca un accident de munca a avut loc în Portul Constanța. Echipajele de intervenție au fost solicitate în aceasta dimineața…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press, scrie mediafax.ro.

- "Din pacate, numeroase persoane ranite au decedat in drum spre spital, iar numarul martirilor a ajuns acum la 103 morti si 235 de raniti", a declarat Barmak, intr-o conferinta de presa. "Am pierdut si un mare numar de politisti: cinci dintre ei au murit la un singur baraj, iar alti 30 au fost raniti",…

- Trei accidente grave, soldate cu trei morți și noua raniți, s-au produs, sambata dupa-amiaza – doua dintre acestea, pe drumurile naționale din vestul țarii și altul in Capitala. Astfel, trei persoane au murit, sambata, pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Romos, in judetul Hunedoara, in…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 140 au fost ranite la Kabul, in explozia unei ambulante capcana, cu putin inainte de ora locala 13.00, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Intre trei si cinci persoane au murit joi, in urma deraierii unui tren, in apropiere de Milano, a declarat un reprezentant al pompierilor intr-un organism local de criza pentru Reuters, citat de digi24.

- In 2017, militarii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava au avut peste 11.600 de iesiri la interventii, iar in 18 cazuri alarmele s-au dovedit a fi false. De asemenea, s-au inregistrat 125 de intoarceri din drum și 173 de deplasari fara interventie. Anul trecut, pe raza județului s-au inregistrat…

- O bomba ascunsa intr-o motocicleta a explodat luni intr-o piata din Yala, provincia sudica a Thailandei. In urma atacului si-au pierdut viata trei persoane iar 18 au fost ranite, relateaza Reuters.

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament…

- Un autocar plin ochi care plecase din Ankara a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului. Bilantul tragediei din noapte de vineri spre sambata indica ca unsprezece persoane au murit si 46 au fost...

- Cel putin noua muncitori au murit, iar alti cinci au fost raniti, dupa ce un pod partial construit s-a prabusit, luni, in provincia Chirajara, a declarat, marti, un oficial columbian, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- O cladire s-a prabusit luni seara in orasul Anvers, in urma unei explozii produse din cauza unei scurgeri de gaze, a anuntat politia, care a precizat ca cel putin zece persoane au fost ranite, insa exista posibilitatea ca alte victime sa fie descoperite sub daramaturi, relateaza presa belgiana.

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Cel putin doua persoane au murit, 20 au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3 care s-a produs...

- O barca de mare viteza a explodat in Thailanda. Ambarcațiunea. in care se aflau 31 de pasageri, a explodat, duminica, in fata insulei Phi Phi Le, din Thailanda. 14 turisti si doi membri ai echipajului au fost raniți. Sase dintre raniti sunt in stare grava, conform Reuters. In ambarcatiune se aflau…

- Un incendiu a izbucnit luni pe acoperisul Turnului Trump din orasul New York, anunta autoritatile americane, conform CBS News. Incendiul a izbucnit in zona acoperisului Turnului Trump, situat in cartierul Manhattan din New York. Focul a izbucnit in jurul orei 7.00 (14.00, ora Romaniei), au transmis…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Citeste si: ALERTA in București: Politistii, actiune…

- Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar, cel putin zece persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in atentat. Citeste si Atentat sinucigas la Kabul. Cel putin 40 de persoane au muritAtacul nu a fost inca…

- Clipe de groaza in urma incendiu in New York. Peste 20 de oameni, printre care și un pompier, au fost raniți, dupa ce flacari uriașe au cuprins un bloc din cartierul Bronx. Patru dintre victime sunt in stare grava. Panica s-a declanșat, dupa ce focul a izbucnit la o cladire din cartierul newyorkez Bronx.…

- Brazilia a retrait luni un capitol negru al închisorilor sale dupa ce cel putin 9 persoane au murit si alte 14 au fost ranite într-o confruntare într-un penitenciar din statul Goias, incident petrecut la împlinirea unui an de la masacrul de la un centru de detentie din orasul…

- Soc si groaza in Afganistan. O procesiune funerara a fost transformata astazi intr-un veritabil carnagiu. Nu mai putin de 12 oameni au fost ucisi si alte 14 ranite in urma unui atentat sinucigas comis chiar in timpul funeraliilor unui fost guvernator din districtul Haska Mina, potrivit unui comunicat…

- Anchetatorii considera ca focul din Bronx, de vineri dimineata, care a ucis 12 persoane, inclusiv patru copii, a fost cauzat de un copil care se juca la o soba. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a declarat ca "acesta este incendiul cu cel mai mare numar de morti din ultimii cel puțin 25…

- Zeci de familii au fost indoliate in apropiere de Craciun, in urma unui accident teribil. Un autocar plin cu pelerini a cazut de pe un pod din orasul indian Rajasthan, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar…

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite intr-un atac sinucigas produs duminica la o biserica din sud-vestul Pakistanului, informeaza presa internationala.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii straini Citește și: ALERTA -…