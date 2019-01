Doi morţi şi doi răniţi în urma unui accident provocat de un şofer beat, în Constanţa Soferul vinovat conducea autoturismul pe DN 22 dinspre Tulcea spre Constanta, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, ciocnindu-se cu un alt autoturism. Soferul celei de a doua masini si pasagerul din spate au murit in urma impactului, ambii in varsta de 18 ani, iar persoana care calatorea pe locul din fata, tot de 18 ani, a fost ranita. Cei doi tineri care au murit erau din judetul Tulcea, la fel si adolescentul ranit, iar autorul accidentului, de 22 de ani, este din judetul Constanta. Soferul care produs accidentul a fost ranit usor. In… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite duminica dimineata, pe DN 22 Constanta - Tulcea, dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, lovind o alta masina, in care se aflau trei persoane. Potrivit politistilor, autorul accidentului consumase bauturi…

- Cel putin 20 de persoane au murit joi in capitala Columbiei, Bogota, dupa ce o masina capcana a fost detonata in apropierea unei academii de politie, au transmis autoritatile columbiene, citate de BBC, relateaza Mediafax.Zeci de persoane au fost ranite in urma exploziei, care s-a produs in…

- Un barbat a murit seara trecuta intr un grav accident rutier ce a avut loc in apropierea localitatii Petrosani din judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 20 decembrie a.c., ora 20.25, un barbat, in varsta de 38 de ani, din localitatea Petrosani, a condus un autoturism pe DC 29, pe raza…

- Accidentul s-a petrecut la ieșire din localitatea Lumina, inspre Tulcea. Potrivit oamenilor legii, un barbat in varsta de 37 de ani, din cauza neatentiei, a patruns pe sensul opus de mers, acolo unde a s-a ciocnit cu o autoutilitara care tracta o semiremorca, condusa de un barbat, in varsta de 55…

- Un accident mortal a avut loc vineri dupa-amiaza la Lumina, in Constanta. Un camion a facut praf o masina, soferul a murit intre fiare. Accidentul a avut loc la intersectia cu DN22 Constanta - Tulcea, un...

- Caz socant. Soferul unui TIR a fost gasit spanzurat dupa ce a provocat un accident soldat cu cinci raniti.foto Un sofer de TIR a fost gasit spanzurat luni dimineata. Acesta a provocat un accident, duminica seara, in judetul Cluj, soldat cu cinci raniti, intre care si o fetita de 7 ani. Un accident rutier…

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier petrecut pe DN 22, intre localitațile constanțene Oituz și Sibioara, informeaza Mediafax.Citește și: Augustin Lazar, aproape de lacrimi in timpul replicii pentru Tudorel Toader: 'Va rog sa-mi scuzati…

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite intr-un accident produs miercuri seara pe DN22, intre localitațile Oituz și Sibioara din județul Constanța. Accidentul a avut loc pe DN22, care face legatura intre Constanța și Tulcea, cel mai probabil din cauza vitezei, susțin polițiștii. „Cauza…