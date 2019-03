Doi morţi şi doi răniţi în avalanşe produse în Alpi Doua persoane si-au pierdut viata si doua au fost ranite in avalanse distincte produse in Alpii elvetieni si austrieci in timpul weekendului, informeaza duminica DPA.



O avalansa care a avut loc in cantonul elvetian Valais, la o altitudine de circa 2.800 de metri, in apropierea muntilor Clochers, a acoperit patru schiori aflati intr-o expeditie alpina. Unul dintre acestia, ingropat sub 1,5 metri de zapada, a decedat, a anuntat politia.



Doi schiori din aceeasi expeditie au scapat nevatamati, iar un al treilea barbat a fost dus intr-o locatie sigura si transportat cu un elicopter… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

